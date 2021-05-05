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  4. Riva deresi tekrar karardı: Önceden buğday yıkanıyordu şimdi kanalizasyon gibi akıyor

Riva deresi tekrar karardı: Önceden buğday yıkanıyordu şimdi kanalizasyon gibi akıyor

05.05.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz'daki Riva Deresi'nin rengi, kirlilik nedeniyle siyaha döndü. Canlı popülasyonunu azaltan kirlilik, balık ölümlerine neden oldu. Ölen balıkların su yüzeyine çıktığı dereden rahatsız olan mahalleli, bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

İstanbul Beykoz Riva Deresi'nde yıllardır süren kirlilik, son günlerde yine arttı. Yüzeyi atıklarla kaplanan derede balık ölümleri arttı. Ölen balıkların yüzeye çıktığı derede, suyun rengi siyaha döndü. Diğer canlıların da yaşam savaşı verdiği derenin dibini ise balçık kapladı. DHA ekibi, tekneyle dereye açılıp, yaşanan kirliliği görüntüledi.

"EVLERDE DURAMIYORUZ"

Bozhane Mahallesi'nde yaşayan Metin Türk, derenin durumundan rahatsız olduklarını belirterek, "Ömerli tarafındaki fabrikaların atıkları dereyi bu hale getiriyorlar. Haliç'ten daha kötü oldu. Yaz geliyor, sinekler başladı koku başladı, evlerde rahat yatamıyoruz, uyuyamıyoruz. Bir an önce birilerinin buna önlem alması lazım. Kurbağa bile yaşamıyor" dedi.

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"KANALİZASYON GİBİ AKIYOR"

Doğma büyüme Bozhaneli olan Cem Güleç de "Kesinlikle doğal bir kirlilik değil. Açık kanalizasyon gibi akıyor. Hiç bir balık yaşamıyor Dere her geçen gün daha kötüye gidiyor. Çevrede denetlenmeyen arıtması olmayan fabrikalar var. İSKİ'ye bağlı arıtma tesisi var. Netleşmiş bir durum yok ama derenin bu kirliliğinde, arıtılmadan verilen suyun olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"ESKİDEN BURADA BUĞDAY YIKANIYORDU"

26 senedir mahallede yaşayan bir vatandaş de "Balık tutup yiyorduk burada, sudan faydalanıyorduk, millet bahçesini suluyordu. Şimdi sulanacak bir vaziyeti yok. Balığın eseri kalmadı. Burada buğday bile yıkanıyordu, Millet içiyordu bu suyu" dedi.

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İSKİ, İNCELEMELERDE BULUNDU

Öte yandan İSKİ'den geldiklerini bildiren bir grup, dere ve çevresinde incelemelerde bulundu. Muhtar ve mahalleliyle görüştü.

ÇALIŞMA YAPILMIŞTI

Bu arada geçtiğimiz yıl yaşanan kirlilik sonrası Beykoz Belediyesi yetkilileri, bölgede bulunan İSKİ Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artan nüfusla birlikte yetersiz kaldığını ve bu nedenle atık suların dere suyuna karıştığını belirtmişti. İBB de derede çalışma yapmıştı.

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(DHA)

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