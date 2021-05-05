Riva deresi tekrar karardı: Önceden buğday yıkanıyordu şimdi kanalizasyon gibi akıyor

İstanbul Beykoz Riva Deresi'nde yıllardır süren kirlilik, son günlerde yine arttı. Yüzeyi atıklarla kaplanan derede balık ölümleri arttı. Ölen balıkların yüzeye çıktığı derede, suyun rengi siyaha döndü. Diğer canlıların da yaşam savaşı verdiği derenin dibini ise balçık kapladı. DHA ekibi, tekneyle dereye açılıp, yaşanan kirliliği görüntüledi.

"EVLERDE DURAMIYORUZ"

Bozhane Mahallesi'nde yaşayan Metin Türk, derenin durumundan rahatsız olduklarını belirterek, "Ömerli tarafındaki fabrikaların atıkları dereyi bu hale getiriyorlar. Haliç'ten daha kötü oldu. Yaz geliyor, sinekler başladı koku başladı, evlerde rahat yatamıyoruz, uyuyamıyoruz. Bir an önce birilerinin buna önlem alması lazım. Kurbağa bile yaşamıyor" dedi.

"KANALİZASYON GİBİ AKIYOR"

Doğma büyüme Bozhaneli olan Cem Güleç de "Kesinlikle doğal bir kirlilik değil. Açık kanalizasyon gibi akıyor. Hiç bir balık yaşamıyor Dere her geçen gün daha kötüye gidiyor. Çevrede denetlenmeyen arıtması olmayan fabrikalar var. İSKİ'ye bağlı arıtma tesisi var. Netleşmiş bir durum yok ama derenin bu kirliliğinde, arıtılmadan verilen suyun olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.