Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? Havaalanı nerede? Rize-Artvin Havalimanı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? sorusunun yanıtnı öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki Rize-Artvin Havalimanı'nı ne zaman açılacak? Havaalanı nerede? Rize-Artvin Havalimanı uçak seferleri ne zaman başlayacak? Konuya ilişkin detaylar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması haberimizde...

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mart Perşembe (bugün) gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı'nı önümüzdeki ay açacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Rize-Artvin Havalimanı'nı da önümüzdeki ay açacağız." ifadelerini kullandı.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI NEREDE?

Rize-Artvin Havalimanı, Rize merkeze 34, Artvin'e ise 75 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edildi.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Rize- Artvin Havalimanı'nda yolcu uçakları seferlerine test uçuşlarından sonra başlayacak.

