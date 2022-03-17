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Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? Havaalanı nerede? Rize-Artvin Havalimanı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

17.03.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2017'de temeli atılan havalimanına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu. Bu kapsamda Rize-Artvin Havalimanı'nı ne zaman açılacak? Havaalanı nerede? Rize-Artvin Havalimanı uçak seferleri ne zaman başlayacak? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? Havaalanı nerede? Rize-Artvin Havalimanı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? sorusunun yanıtnı öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki Rize-Artvin Havalimanı'nı ne zaman açılacak? Havaalanı nerede? Rize-Artvin Havalimanı uçak seferleri ne zaman başlayacak? Konuya ilişkin detaylar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması haberimizde...

Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? Havaalanı nerede? Rize-Artvin Havalimanı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mart Perşembe (bugün) gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı'nı önümüzdeki ay açacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Rize-Artvin Havalimanı'nı da önümüzdeki ay açacağız." ifadelerini kullandı.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI NEREDE?

Rize-Artvin Havalimanı, Rize merkeze 34, Artvin'e ise 75 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edildi.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Rize- Artvin Havalimanı'nda yolcu uçakları seferlerine test uçuşlarından sonra başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Artvin Rize Recep Tayyip Erdoğan
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