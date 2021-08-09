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  4. Rize'de korku dolu anlar! 7 kişi çay bahçesinde mahsur kaldı

Rize'de korku dolu anlar! 7 kişi çay bahçesinde mahsur kaldı

09.08.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de sağanak yağış nedeniyle bazı köylerde heyelan yaşandı. Yolların göle döndüğü kentte, heyelan nedeniyle bir çay bahçesinde 7 kişi mahsur kaldı. Ekipler, vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Rize'de korku dolu anlar! 7 kişi çay bahçesinde mahsur kaldı

Kentte etkili olan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Çayeli ilçesi ve Muradiye beldesindeki bazı bölgeler su altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle bölgedeki bazı alanlarda heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü. Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi'nde çay toplarken heyelan nedeniyle karayolunun ulaşıma kapanması sonucu 7 kişi mahsur kaldı.

BÖLGEYE AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Harekete geçen AFAD ekipleri bölgeye sevk edilerek mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de iş makineleri eşliğinde heyelan nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

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YAMAÇ ARAZİLERİN BAHÇESİ ÇÖKTÜ

Merkeze bağlı Elmalı köyü okulu binasının yamaç arazideki bahçesi de heyelan sonucu çöktü. Yağışın sürdüğü bölgede yaşanan heyelan ve su taşkınlarında can kaybı yaşanmazken, ekiplerin hasarların oluştuğu noktalarda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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DHA

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