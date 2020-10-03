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Rize'de korkunç olay! İlkel teleferiğin halatına takılıp 25 metreden düşerek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 15:17 | Son Güncelleme

Rize'nin Güneysu ilçesinde, yörede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferiğin halatına takılıp 25 metrelik yükseklikten düşen 31 yaşındaki Özbekistan uyruklu Shakhnoza Yuldasheva hayatını kaybetti.

Rize'de korkunç olay! İlkel teleferiğin halatına takılıp 25 metreden düşerek öldü

Rize'nin Güneysu ilçesi Başköy köyünde önceki akşam topladığı çayları ilkel teleferikle taşımaya çalışan Özbekistan uyruklu 2 çocuk annesi Shakhnoza Yuldasheva, teleferiğe bağlı halata takıldı. Teleferiğin hareket etmesiyle halatın savurduğu Yuldasheva, yaklaşık 25 metrelik yamaçtan düşerek yaralandı. Komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yuldasheva, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Shakhnoza Yuldasheva'nın cenazesi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'YOLUN OLMADIĞI HER NOKTADA TELEFERİK DEVREYE GİRİYOR'

Başköy köyünde çay tarımı yapan Mustafa Kalender, "Teleferiksiz bu bölgede yaşam olmaz. Konya'da traktör nasıl bir tarım aracı ise bu bölgenin tarım aracı da teleferik. Hem tarım için kullanıyoruz hem de evlerimize yük taşımak için. Yolun olmadığı her noktada teleferik devreye giriyor. Teleferikle ilgili muhakkak bir denetim yapılmalı. Çalışmaya elverişli olup olmadığı kontrol edilmeli. Bu teleferikte yaşanan ilk kaza değil, bundan önce onlarcası yaşandı. Korkuyoruz ama kullanmaya mecburuz" dedi.

Köylülerden Tayyip Peçe ise teleferiğin yeni kurulduğunu belirterek, "Bu sistem yeni takılmış buraya. O yüzden acemilik yaptı, bu da maalesef hayatına mal oldu" ifadesini kullandı.

Turgut Derici de, "Çay yüklerken bu vahim olay yaşanıyor. Telin kontrolünü kaybederek fırlayıp 25 metreden yere düşüyor ve maalesef hayatını kaybediyor. Teleferikteki bu sistem çok yeni, iyi kullanmasını bilmediği için başına bu üzücü olay geldi. Artık bu tür üzücü olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Teleferiklerin denetlenmesi, kullanıcı kişilerin eğitilmesi gerekiyor" diye konuştu.

İLKEL TELEFERİK TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaş çay hasadı sürüyor. Bölgenin dik ve engebeli yapısı nedeniyle vatandaşlar hasat ettikleri çayları ilkel teleferiklerle taşıyor. İlkel teleferiklerle ilgili rapor hazırlayan Rize Makine Mühendisleri Odası, sayıları Rize’de 10 bin, bölge genelinde ise 15 bine ulaşan ilkel teleferiklerin can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Ölümlü ve yaralamalı çok sayıda kazaya neden olan ilkel teleferiklerin gelişigüzel kullanıldığına dikkat çeken ve hiçbir mekanizmasının düzgün olmadığına yer verilen raporda teleferiklerin bir standarda kavuşturulması gerektiğine işaret edildi.

'STANDARDI OLSUN'

Rize Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı, bölgede 15 binin üzerinde teleferik olduğunu belirterek bunların bir standardı olmadan kurulduğunu söyledi. Teleferiklerin belli standartlara sahip olması gerektiğini söyleyen Bıçakçı, "Teleferiklerin mutlaka ve mutlaka bir sorumlusu olması lazım. Gelişigüzel, çocuklara açık tehlike barındıracak şekilde olmaması lazım. Ne yazık ki bu konuda bir denetim, müeyyide olmadığı için vatandaşlar kolaylıkla teleferik malzemesi satın alarak gerekli gördükleri yerlere yapabiliyor. Bizim beklentimiz bu teleferiklerin bir sorumlusu olsun, teleferikler bir kabine alınsın, elektrik çarpmalarının önüne geçebilmek için elektrik tesisatları izole edilsin. Yükleme ve boşaltma alanlarında kaza olmaması için gerekli önlemler alınsın. Sırma telleri tekniğine uygun yapılsın" dedi.

Kaynak: DHA


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