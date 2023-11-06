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Rize'de öğrenci yurdunda asansör kazası! Vali Baydaş ve Rektör Yılmaz yurda geldi

06.11.2023 01:32 | Son Güncelleme:
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Rize'de Ayder Kız Öğrenci Yurdu'ndaki asansörlerden birisi, bulunduğu kattan zemin kata kaydı. Büyük panik yaşayan öğrenciler, yurdu boşaltırken yurda itfaiye ekipleri sevk edildi ve asansörleri kontrol etti.

Rize'de öğrenci yurdunda asansör kazası! Vali Baydaş ve Rektör Yılmaz yurda geldi

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Gürhan Yıldız, yurda geldi.

VALİ BAYDAŞ: GÖREVİNE SON VERECEĞİM

Bina önündeki öğrencilere hitap eden Vali Baydaş, öğrenci temsilcileri ile görüştüğünü söyledi.

Kazada yaralanan olmadığını bildiren Baydaş, "Vali olarak söylüyorum; burada sorumlu olan arkadaşlarımızın görevden alınmasıyla ilgili, sorumluluk tespit ettiğim her arkadaşımın görevine son vereceğimi söylüyorum. Öğrenci arkadaşlarımla doğrudan temas kuracağım. Kendi telefonumu vereceğim. Yurdun her türlü problemi, asansörle ilgili sorunlar ifade edildi. Tamamıyla ilgili arkadaşlarınızla doğrudan iletişim kuracağım. Problemleri beraber çözeceğiz." dedi.

Gençlik ve Spor Müdürü Yıldız ise asansör düşmesiyle ilgili hiçbir öğrencinin sağlık problemi olmadığını belirterek, sadece asansörde kalan bir kişinin tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğünü kaydetti. (AA)

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Rize asansör

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