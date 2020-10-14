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  4. Rize'de rögar kapağının altından adam çıktı! Vatandaşlar şaşkına döndü

Rize'de rögar kapağının altından adam çıktı! Vatandaşlar şaşkına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 20:13 | Son Güncelleme

Rize'de seyyar satıcılık yapan bir vatandaş sokaktaki rögarın üzerinden geçerken kapaktan sesler geldiğini duydu. Vatandaşın ihbarı sonrası kaldırılan kapağın altında 4 kişi tarafından kaçırıldığını iddia eden bir şahıs çıktı.

Rize'de rögar kapağının altından adam çıktı! Vatandaşlar şaşkına döndü

Olay merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta seyyar satıcılık yapan bir vatandaş rögar kapağından ses geldiğini duyarak kapağın yanına gitti.

"KURTARIN BENİ"

Kapağın altından "Kurtarın beni" şeklinde ses duyan vatandaş hemen polisi ve itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen ekipler rögar kapağını kaldırarak içerisindeki 30 yaşındaki E.D.’yi bulunduğu yerden çıkardı.

E.D.'nin olay yerinde kendisine oraya nasıl girdiğini soranlara 4 kişi tarafından kaçırıldığını, ellerinden kurtularak dere yatağı marifeti ile rögara girdiğini ve ardından merkeze kadar yürüdüğünü söylediği öğrenildi.

"BENİ KAÇIRDILAR" DEDİ YARDIM İSTEDİ

Olay anında orada olan ve E.D.’nin "Beni kaçırdılar" dediğini duyduğunu dile getiren Mustafa Beşiktepe “Ben burada kestane satıyordum. Adam oradan kapağa vurdu 'Kurtarın beni’ diye. Bende hemen ekiplere haber verdim. Ekipler geldi kurtardı onu. ‘Kaçırdılar beni’ dedi, gerisini bilmiyorum. Buradan girme şansı yok. Kesin başka bir yerden girdi” ifadelerini kullandı.

Rögarın içerisinden çıkartılan E.D. Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan durumdan şüphelenen vatandaşlar olay yerinden giden ekiplerin ardından rögar kapağını yeniden açarak başka kimsenin olup olmadığını cep telefonlarının flaşlarıyla ve bağırarak kontrol etti. (İHA)

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