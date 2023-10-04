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Rize'de şiddetli yağış! Karayolu çöktü

04.10.2023 01:03 | Son Güncelleme:
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Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Rize-Güneysu karayolunda çökme meydana geldi.

Rize'de şiddetli yağış! Karayolu çöktü

Rize’de akşam saatlerinde etkili olan yağmurdan ötürü Rize'den Güneysu istikametine giden karayolunda yaklaşık 5 metre genişliğinde, 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Daha önce de çökme yaşanan yoldan olay anında aracın geçmemesi büyük bir faciayı önlemiş oldu.

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Rize-Güneysu istikametindeki yol trafiğe kapatılırken Güneysu istikametinden Rize istikametine gelen yol ise tek yönden çift yöne çevrildi.

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AYNI YOLDA 3'ÜNCÜ ÇÖKME

Kentte etkili sağanak sonrası göçük yaşanan Güneysu- Rize karayolunda son 3 yılda 3'üncü kez çökme yaşandı. Aynı yolda, ilçede 14 Temmuz 2021 ve 25 Ağustos 2023'te de çukur oluşmuştu.

(İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize Güneysu yağış

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