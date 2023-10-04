Rize'de şiddetli yağış! Karayolu çöktü

Rize’de akşam saatlerinde etkili olan yağmurdan ötürü Rize'den Güneysu istikametine giden karayolunda yaklaşık 5 metre genişliğinde, 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Daha önce de çökme yaşanan yoldan olay anında aracın geçmemesi büyük bir faciayı önlemiş oldu.

Rize-Güneysu istikametindeki yol trafiğe kapatılırken Güneysu istikametinden Rize istikametine gelen yol ise tek yönden çift yöne çevrildi.

AYNI YOLDA 3'ÜNCÜ ÇÖKME

Kentte etkili sağanak sonrası göçük yaşanan Güneysu- Rize karayolunda son 3 yılda 3'üncü kez çökme yaşandı. Aynı yolda, ilçede 14 Temmuz 2021 ve 25 Ağustos 2023'te de çukur oluşmuştu.

(İHA-DHA)



