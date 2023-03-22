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RİZE İMSAKİYE 2023: Rize sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet Rize ilk sahur ve iftar vakitleri

22.03.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize imsakiyesi 2023 hakkında araştırmalar hız kazandı. On bir ayın sultanı ramazan ayının gelmesiyle birlik oruç tutacak olanlar iftar ve sahur vakitlerini merak ediyorlar. Bu kapsamda Rize sahur vakti, imsak saati kaçta? Rize'de ilk sahur ve iftar vakitleri nedir? gibi soruların yanıtları merak edildi. Diyanet Rize ilk sahur ve ilk iftar vakitlerini açıkladı. İşte tüm detaylar...

RİZE İMSAKİYE 2023: Rize sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet Rize ilk sahur ve iftar vakitleri

Rize imsak ve sahur vakitleri merak edilmeye başlandı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutma ibadetini yerine getirecek olanlar bu gece ilk sahurlarına kalkacak ve yarın ilk iftarlarını açacaklar. Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak, 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. Peki, Rize sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet imsakiyesine göre Rize ilk sahur ve ilk iftar vakitleri şöyle...

RİZE İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Rize'de ilk sahur saat 04:45'te yapılacak.
24 Mart Rize sahur saati 04:43
25 Mart Rize sahur saati 04:41
26 Mart Rize sahur saati 04:39

RİZE İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Rize'de ilk iftar saati 18:39 olarak açıklandı.
24 Mart Rize iftar saati 18:40
25 Mart Rize iftar saati 18:41
26 Mart Rize iftar saati 18:42

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oruç

KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

oruç

ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazanda oruç tutmanın hükmü bulunmaktadır. Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farzdır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor; “Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. ”

Oruç tutmak İslam'ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulur. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç defa "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur. Allah Resulu sevgili peygamberimiz Medine'de bekar gençlere evlenmesini evlenecek imkanı olmayanlara ise oruç tutması gerektiğini bildirmiştir. Oruç tutmak şehvetli duyguların bastırılması ve kişiyi çirkin işlerden uzak tutması açısından peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir.

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