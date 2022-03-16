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Rize, Trabzon ve Artvin'de okullar tatil mi? 17 Mart Rize, Trabzon ve Artvin'de okullar var mı?

16.03.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde günlük yaşamı sekteye uğratan kar yağışı Artvin, Trabzon ve Rize'de yeniden etkili oldu. Böylece Artvin, Trabzon ve Rize halkının gözleri, okulların 17 Mart'ta tatil edilip edilmeyeceği açıklamasına çevrildi. Merak edilen tatil soruların yanıtı Artvin, Trabzon ve Rize Valiliklerinden geldi. Peki Rize, Trabzon ve Artvin'de okullar tatil mi?

Rize, Trabzon ve Artvin'de okullar tatil mi? 17 Mart Rize, Trabzon ve Artvin'de okullar var mı?

Yoğun kar yağışı geçtiğimiz hafta İstanbul'da dahil birçok şehirde etkili olmuş ve vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Kar yağışı Artvin, Rize ve Trabzon'da devam ederken valiliklerden tatil açıklaması geldi. Peki 17 Mart Rize, Trabzon ve Artvin'de okullar tatil mi?

RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Rize'de kar yağışı devam ederken okulların tatil olduğu açıklaması geldi. Rize Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında 17 Mart 2022 Perşembe günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Elverişsiz hava şartları Trabzon'da etkili oldu ve bu nedenle bazı ilçelerde okullar 17 Mart'ta tatil oldu.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada Çaykara, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Dernekpazarı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde yarın tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılacağı belirtildi. Akçaabat, Arsin, Araklı, Çarşıbaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin merkez ve bağlı köyler olmak üzere Şavşat ve Murgul ilçelerinde elverişsiz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle; meteorolojik uyarılar da dikkate alınarak; 17.03.2022 Perşembe günü Artvin Merkez ve Merkeze bağlı köyler ile Şavşat ve Murgul ilçelerimizde eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Rize Trabzon

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