RİZE (AA) - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğunca düzenlenen "Obezitesiz Tıp" konulu 5. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi başladı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki kongrede yaptığı konuşmada, Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde son yıllarda hem teknik donanım hem de hizmet kalitesi anlamında önemli işler yaptıklarını, yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Hastanelerinde 2018 yılında 1 milyon 97 bin hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu belirten Karaman, bölgenin referans merkezi konumundaki hastanenin, Rize'nin yanı sıra yakın komşu iller ile Gürcistan'a da hizmet verdiğini aktardı.

Karaman, yapılan araştırmalarda gösterdiği gibi obezitenin günümüzde, önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci en önemli nedeni olduğuna dikkati çekerek, "Dünya genelinde, yetişkinlerin yüzde 39'u fazla kilolu ve yüzde 13'ü obezdir. Her ne kadar obezite özellikle yüksek gelirli ya da üst-orta gelir gurubundaki ülkelerin sorunu olsa da tahminler gelişmekte olan ülkelerde de obezitenin hızla artacağını ortaya koymaktadır." dedi.