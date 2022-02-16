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Roblox oyunu nedir? Roblox oyunu ücretli mi?

16.02.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roblox oyununun milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Yetişkinlerin dışında Roblox oyununu özellikle çocuklar çok severek oynuyor. Metaverse evreninin en popüler oyunu olan Roblox, son günlerde bazı uygunsuz görüntüleriyle gündeme geldi. Bu haberden sonra Roblox oyununun nasıl bir oyun olduğu daha çok merak edilmeye başlandı.

Roblox oyunu nedir? Roblox oyunu ücretli mi?

Çocuklar tarafından sevilen çevrimiçi oyun platformu Roblox'un milyonlarca kullanıcı bulunmaktadır. Roblox’un sanal ortamındaki uygunsuz sahneleriyle ortalığı karıştırdı. Roblox’un sanal ortamındaki uygunsuz sahneleriyle ortalığı karıştırdı. Çevrimiçi oyun platformu Roblox'tan bu konuda bir açıklama geldi. İşte Roblox oyununa dair merak edilenler!

ROBLOX OYUNU NEDİR?

Roblox oyunu, boş bir 3 boyutlu resim tuvali olarak kabul edilebilir. Oyuncular bu resmi kendileri tamamlıyor. Çevrimiçi bir platform olan bu oyun evreninde oyuncular birbirleri ile arkadaşlık kurabiliyorlar ve aynı zamanda sohbet de edebiliyorlar.

ROBLOX OYUNU ÜCRETLİ Mİ?

Roblox oyununun ücretli olup olmadığı merak konusu oldu. Roblox, Google Play mağazasından Android cihazlara indirilerek ücretsiz olarak edinilebilen bir oyundur.

ROBLOX'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Roblox ekibinden bir sözcü, oyunda bir sorun olduğunu kabul ederek, “Kasten kuralları çiğnemeye çalışan son derece küçük bir kullanıcı alt kümesi var. Hem manuel hem de otomatik sistemler kullanarak bu kullanıcıları engellemeye çalışıyoruz. Roblox’a yüklenen her bir görüntü, video ve ses dosyasının güvenlik incelemesini yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan Roblox oyununun içerisindeki cinsellik sahneleri gibi uygunsuz sahnelerin olması aileleri endişelendirdi. Çocukların da sıkça oynadığı oyunda yer alan sahneler nedeniyle uzmanlardan da uyarılar gelmeye başladı. Çocukların bilinç altına yüklenen imgelerin onların gelişimini etkileyeceğine değinen uzmanlar aileleri de bu tür durumlar karşısında daha dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.

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Roblox
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