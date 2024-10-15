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Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu yer paylaşıldı! Yurtla arasında 20 km mesafe var

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
15.10.2024 19:57
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Van'da kaybolduktan sonra kendisinden 18 gün boyunca haber alınamayan üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni bugün Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunmuştu. Rojin'in cansız bedeni bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay tarafından bulunurken, cesedin bulunduğu yerin görüntüleri de ortaya çıktı. Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu nokta ile yurt arasında ise tam 20 kilometrelik bir mesafe var.

Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu yer paylaşıldı! Yurtla arasında 20 km mesafe var

27 Eylül'de kaldığı yurttan Van Gölü sahiline inmek için ayrılan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni 18 gün sonra bulundu. 21 yaşındaki Kabaiş'in cansız bedeni Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde, bir işçi tarafından bulundu.

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ROJİN'İN CANSIZ BEDENİNİN BULUNDUĞU YER GÖRÜNTÜLENDİ

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Vazgeçme programında 21 yaşındaki Rojin'in bedeninin bulunduğu yerin görüntüsünü yayınladı.

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YURT İLE ARASINDAKİ MESAFE 20 KM

Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu yer ile yurt arasındaki mesafenin ise 20 kilometre olduğu aktarıldı. Öte yandan Rojin'in cansız bedenini bulan Mehmet Emin Ankay da açıklamalarda bulundu.

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"KARARTIYI FARK ETTİM, CESET OLDUĞUNU ANLAYINCA YETKİLİLERİ ARADIM"

İnşaat işleri ile uğraşan Ankay, sahile yakın bölgede bulunan arkadaşına ait yazlıkta bulunduğu sırada sahildeki karartıyı fark ettiğini söyledi.

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Yaklaştığında kadın cesedi olduğunu görünce hemen jandarmaya haber verdiğini belirten Ankay, "Saat 14.10 sıralarıydı. Karartıyı fark ettim. Yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım." dedi.

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Van Rojin
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