Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu yer paylaşıldı! Yurtla arasında 20 km mesafe var

27 Eylül'de kaldığı yurttan Van Gölü sahiline inmek için ayrılan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni 18 gün sonra bulundu. 21 yaşındaki Kabaiş'in cansız bedeni Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde, bir işçi tarafından bulundu.
Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Vazgeçme programında 21 yaşındaki Rojin'in bedeninin bulunduğu yerin görüntüsünü yayınladı.
Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu yer ile yurt arasındaki mesafenin ise 20 kilometre olduğu aktarıldı. Öte yandan Rojin'in cansız bedenini bulan Mehmet Emin Ankay da açıklamalarda bulundu.
İnşaat işleri ile uğraşan Ankay, sahile yakın bölgede bulunan arkadaşına ait yazlıkta bulunduğu sırada sahildeki karartıyı fark ettiğini söyledi.
Yaklaştığında kadın cesedi olduğunu görünce hemen jandarmaya haber verdiğini belirten Ankay, "Saat 14.10 sıralarıydı. Karartıyı fark ettim. Yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım." dedi.