Rolls-Royce'un elektrikli otomobilinin ismi doğrulandı

Lüks otomobil markası Rolls-Royce son olarak dünyanın en pahalı otomobili Rolls-Ryoce Boat Tail ile gündeme gelmişti. Dört tekerli lüks bir tekneyi anımsatan bu otomobilin ardından şirketin elektrikli otomobil planlarına yönelik haberler gelmeye başladı. Hibrit otomobil üretimine girmeyip direkt olarak tam elektrikli otomobil sektörüne adım atmayı planlayan otomobil markası için önemli bir detay daha belli oldu.

ROLLS-ROYCE'DAN SILENT SHADOW GELİYOR

Rolls-Royce CEO'su Torsten Müller-Ötvös, Rolls-Royce'un elektrikli otomobilinin Silent Shadow olarak adlandırılacağını doğruladı. Ancak CEO, otomobil hakkında daha fazla bilgi vermedi. Müller-Ötvös, sadece "Bu hala bir sır. Ama tabii ki yepyeni bir Rolls-Royce olacağından emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

KONSEPTEN İLHAM ALABİLİR

Silent Shadow ismini taşıyacak otomobil hakkında bu yılın başlarında, pek çok söylenti duyduk. Bu söylentilerden biri, otomobilin 103EX konseptinden tasarım ipuçlarını alabileceği yönündeydi. Bu açıdan bakarsak Silent Shadow, 103EX konseptine benzeyebilir. Fakat bu konuda resmileşmiş herhangi bir detay yok.

