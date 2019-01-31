Romanya'da AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

BÜKREŞ (AA) - Romanya'da, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Birliğe üyesi ve aday ülkelerin katılımıyla düzenlenen AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı başladı.

Başkent Bükreş'te AB üyesi ve aday ülkelerin katılımıyla düzenlenen Gymnich Toplantısı'ndan önce aile fotoğrafı çekildi.

Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu, başkent Bükreş'teki toplantı öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı.

Melescanu, konuşmasında İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ve Almanya arasında yapılan nükleer anlaşmaya değinerek, anlaşmanın bölge ve dünyanın güvenliği için önemli bir çözüm olduğu görüşünü paylaştı.

Toplantıda, Suriye'deki gelişmelerin değerlendirileceğini belirten Melescanu, Suriye'de insani yardım, siyasi süreç ve göçmenlik konularının toplantıda masaya yatırılacağını kaydetti.

Melescanu, Venezuela'daki gelişmelerin de toplantının gündeminde olacağı bilgisini paylaşarak, bu ülkedeki muhalifleri de dinleyerek demokratik bir karar alınması için görüşeceklerini dile getirdi.