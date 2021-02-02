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Romatizma nedir, neden olur? Bu belirtiler varsa tedaviyi ertelemeyin!

02.02.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Romatizma, başlı başına bir hastalık değildir. Romatizmal hastalıklar diye kitaplar dolusu hastalık grubu vardır. Romatizmayı kişinin algılaması açısından üç adet bulgu vardır. Birinci faktör ağrı, ikinci faktör eklemde tutukluk, üçüncü faktör ise eklemde şişlik veya döküntüdür. Hastalar eklemlerinde ağrı, tutukluk, şişlik ve kızarıklık gibi bir bulguyla yüzleşirse, herhangi bir tür romatizmayla yüz yüzedir demektir. Bulgular ışığında hastanın bir uzmana başvurması gerekmektedir.

Romatizma çok çeşitli hastalık grubunu içermektedir. Basitçe gruplandırırsak, çocukluk çağı romatizmaları, ileri yaş romatizmaları veya iltihaplı romatizmalar diye 3 gruba ayırabiliriz. Çocukluk çağı romatizmalarında, herhangi bir hastalık sonrası (boğaz ağrısı, kulak ağrısı vb.) oradaki mikropların sebep olabileceği çocukluk çağı romatizmaları vardır. Bu romatizmalarda eklemlerde şişlik, kızarıklık ön plandadır.

İleri yaş romatizmaları ise, kireçlenmeden kaynaklı hastalıktır. Eklemlerin daha çok kıkırdak yapısı ve kemik yüzeylerinde zaman içerisinde yıpranma sonucu gelişen romatizma türüdür. Bu romatizma türünde daha çok ağrı ve tutukluk şikayeti ön plana çıkar. Yürürken çabuk yorulma meydana gelebilir.

İltihaplı romatizmalar her yaş için geçerlidir. Birçok türü vardır, bu romatizmalarda ön planda olan bulgular eklemde kızarıklık, şişlik ve ağrıdır.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Romatizma eklemleri tutan bir hastalıktır. Ancak eklemleri tutuyor demek, diğer organları tutmuyor anlamı taşımaz. İlk belirti olarak eklem belirtileri önemlidir. Eklemlerde ağrı, tutukluk, şişlik, kızarıklık ve döküntü bu belirtilerdendir. Döküntü vücudun diğer bölgelerini de kapsayabilir.

ROMATİZMAL AĞRILARI TETİKLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Romatizma hastası olmuş kişi, günlük yaşam koşullarında dikkatsiz davranırsa, eklemini iyi kullanmazsa, tabii ki bu eklem ağrıları artar.

Yağmur yağacağı zaman havanın nem ve elektrik yükü artmaktadır. Nem ve elektrik yükü arttığı zaman vücudun ağrıları artmaktadır. Kişilerin bunu hissetmesi aslında doğrudur. Buna yönelik bakır bilezik gibi önlemlere halkın pek fazla itibar etmemesi gerekir.

ROMATİZMAL HASTALIKLAR KİŞİNİN YAŞAM KALİTESİNİ NASIL ETKİLER?

Romatizmal hastalıklar ve ağrılar kişinin yaşam kalitesini son derece kötü etkilemektedir. Yaşam kalitesi, tıpta hastalıklar içerisinde mutlaka irdelenmesi gereken bir durumdur. Çünkü ağrı nedeniyle yaşam kalitesi düşer. Yaşama karşı isteksizlik, bazı işleri yapamama, topluma katılamama, bağımlı kalma gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu da romatizmal hastalıklarda çok sık karşılaşılan bir durumdur.

Böyle olduğu zaman da hem hastalıkların tedavisi açısından zorluklar oluşur, hem de kişinin ruhsal açıdan problemleri ortaya çıkar. Bunlar sonucunda ise ek tedavilerin devreye girme durumu oluşabilir. Bu yüzden romatizmal ağrıların mutlaka giderilmesi, doktor tarafından hastaya hastalığının çok iyi bir şekilde anlatılması ve romatizmal hastalıkların mutlaka tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun söylenmesi gerekir.

ROMATİZMAL HASTALIKLAR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Romatizmal hastalıklar türlerine göre ayrı ayrı tedavi edilir. Bu tedavi yöntemleri içerisinde ana faktör olarak antiromatizmal ilaçlar vardır. Bu ilaçlar her romatizmaya karşı değişen şekilde kullanılır. Ama çocukluk çağı romatizmasında ayrıca bir tedavi yöntemi vardır. Çünkü o mikrobik bir hastalığın sonucunda oluşan bir tedavidir.

Bu hastalıklarda ayrıca spesifik antibiyotiklerin kullanılması, kalbi tutması olasılığı olan kişilerde de kortizon türü ilaçların kullanılma gibi bir durumu olabilir. İlaçların nasıl kullanılması gerektiğini uzman doktorun çok iyi anlatması gerekmektedir. Bunun yanında hastaya verilecek önerileri son derece iyi şekilde anlatmak gerekmektedir.


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