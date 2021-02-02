Romatizma nedir, neden olur? Bu belirtiler varsa tedaviyi ertelemeyin!

Romatizma çok çeşitli hastalık grubunu içermektedir. Basitçe gruplandırırsak, çocukluk çağı romatizmaları, ileri yaş romatizmaları veya iltihaplı romatizmalar diye 3 gruba ayırabiliriz. Çocukluk çağı romatizmalarında, herhangi bir hastalık sonrası (boğaz ağrısı, kulak ağrısı vb.) oradaki mikropların sebep olabileceği çocukluk çağı romatizmaları vardır. Bu romatizmalarda eklemlerde şişlik, kızarıklık ön plandadır.

İleri yaş romatizmaları ise, kireçlenmeden kaynaklı hastalıktır. Eklemlerin daha çok kıkırdak yapısı ve kemik yüzeylerinde zaman içerisinde yıpranma sonucu gelişen romatizma türüdür. Bu romatizma türünde daha çok ağrı ve tutukluk şikayeti ön plana çıkar. Yürürken çabuk yorulma meydana gelebilir.

İltihaplı romatizmalar her yaş için geçerlidir. Birçok türü vardır, bu romatizmalarda ön planda olan bulgular eklemde kızarıklık, şişlik ve ağrıdır.

ROMATİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Romatizma eklemleri tutan bir hastalıktır. Ancak eklemleri tutuyor demek, diğer organları tutmuyor anlamı taşımaz. İlk belirti olarak eklem belirtileri önemlidir. Eklemlerde ağrı, tutukluk, şişlik, kızarıklık ve döküntü bu belirtilerdendir. Döküntü vücudun diğer bölgelerini de kapsayabilir.