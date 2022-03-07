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Romatizma ağrılarınıza iyi gelecek gıdalar

07.03.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romatizma her yaşta görülebiliyor. Kaslarda ve eklemlerde oldukça ağrıya ve rahatsızlığa neden olan romatizma gündelik yaşamı olumsuz etkileyerek günlük etkinlikleri yapma da bile sıkıntıya yol açabiliyor. Romatizmanın etkilerini, ağrılarını azaltmak için haberin içeriğinde yer alan besinleri tüketebilirsiniz.

Romatizma ağrılarınıza iyi gelecek gıdalar

Romatizma, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Romatizma eklemlerde iltihaplı sıvıların birikmesinden dolayı oldukça ağrıya neden oluyor. Romatizma kronik bir hastalık olduğu için tam anlamıyla tedavi edilemiyor ve sürekli doktor kontrolünde olunması gerekiyor. Fakat bazı besinler ve hayat alışkanlıklarının değiştirilmesi ile birlikte romatizmanın ağrısını azaltmak mümkün hale gelebiliyor. İşte romatizmanın ağrılarını azaltan o öneriler…

BALIK / BALIK YAĞI

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Özellikle somon, uskumru, sardalya, hamsi gibi yağlı balıklarda bolca bulunan Omega-3 yağ asitleri eklemleri iltihaplardan koruyor, romatizma ağrılarını hafifletiyor. Romatizma ağrılarını hafifletmek için haftada 3 kez balık tüketilmesi öneriliyor.

YUMURTA

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Yumurta içeriğindeki B vitamini ve sülfür sayesinde kas, eklem, kıkırdak ve bağ dokularının gelişmesini sağlar. Düzenli tüketildiğinde kasları güçlendirip romatizma ağrılarını azaltıyor.

KETEN TOHUMU

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Keten tohumu yüksek oranda omega 3 içeriyor. Omega 3 sayesinde eklem sertleşmeleri ve eklem ağrıları azalıyor.

ÇİLEK

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Çilek yazın en tercih edilen meyveler arasında. İçerisinde salisilik asit içeren tek meyve olan çilek romatizma hastaları için doğal çözümler arasında

NAR

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Nar, flavonoid antosiyan bileşeni ile iltihaplarla mücadele ediyor. Eklem iltihaplarıyla savaşarak romatizma ağrılarını azaltıyor.

ZENCEFİL

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Zencefil, iltihap ile mücadelede oldukça etkilidir. Bağışıklığı oldukça güçlendirici etkisi bulunan zencefil kışın hastalıklardan korunmak için mutlaka tüketilmelidir.

ANANAS

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Ananas, yüksek oranda C vitamini içerir. Ananas içeriğindeki bromelain enzimi sayesinde iltihabı, yangıyı ve eklem şişliğini azaltır. Düzenli olarak kullandığınız herhangi bir ilaç varsa ananas tüketimi konusunu mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Ananas ilaç ile etkileşime girerek farklı etkiler yaratabilir.

MAYDANOZ

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Maydonuzun içeriğindeki flavonoid luteolin iltihabı önlemek konusunda çok etkilidir. Antienflamatuar bir besin olan maydanoz hem ağrıları hafifletir hem de eklem sertliğini yok eder.


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