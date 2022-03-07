Romatizma ağrılarınıza iyi gelecek gıdalar

Romatizma, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Romatizma eklemlerde iltihaplı sıvıların birikmesinden dolayı oldukça ağrıya neden oluyor. Romatizma kronik bir hastalık olduğu için tam anlamıyla tedavi edilemiyor ve sürekli doktor kontrolünde olunması gerekiyor. Fakat bazı besinler ve hayat alışkanlıklarının değiştirilmesi ile birlikte romatizmanın ağrısını azaltmak mümkün hale gelebiliyor. İşte romatizmanın ağrılarını azaltan o öneriler…

BALIK / BALIK YAĞI

Özellikle somon, uskumru, sardalya, hamsi gibi yağlı balıklarda bolca bulunan Omega-3 yağ asitleri eklemleri iltihaplardan koruyor, romatizma ağrılarını hafifletiyor. Romatizma ağrılarını hafifletmek için haftada 3 kez balık tüketilmesi öneriliyor.

YUMURTA

Yumurta içeriğindeki B vitamini ve sülfür sayesinde kas, eklem, kıkırdak ve bağ dokularının gelişmesini sağlar. Düzenli tüketildiğinde kasları güçlendirip romatizma ağrılarını azaltıyor.

KETEN TOHUMU

Keten tohumu yüksek oranda omega 3 içeriyor. Omega 3 sayesinde eklem sertleşmeleri ve eklem ağrıları azalıyor.

ÇİLEK

Çilek yazın en tercih edilen meyveler arasında. İçerisinde salisilik asit içeren tek meyve olan çilek romatizma hastaları için doğal çözümler arasında

NAR

Nar, flavonoid antosiyan bileşeni ile iltihaplarla mücadele ediyor. Eklem iltihaplarıyla savaşarak romatizma ağrılarını azaltıyor.

ZENCEFİL

Zencefil, iltihap ile mücadelede oldukça etkilidir. Bağışıklığı oldukça güçlendirici etkisi bulunan zencefil kışın hastalıklardan korunmak için mutlaka tüketilmelidir.

ANANAS

Ananas, yüksek oranda C vitamini içerir. Ananas içeriğindeki bromelain enzimi sayesinde iltihabı, yangıyı ve eklem şişliğini azaltır. Düzenli olarak kullandığınız herhangi bir ilaç varsa ananas tüketimi konusunu mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Ananas ilaç ile etkileşime girerek farklı etkiler yaratabilir.

MAYDANOZ

Maydonuzun içeriğindeki flavonoid luteolin iltihabı önlemek konusunda çok etkilidir. Antienflamatuar bir besin olan maydanoz hem ağrıları hafifletir hem de eklem sertliğini yok eder.



