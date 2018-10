MEHMET ÖZTÜRK/FARUK TOKAT - Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türkiye-Pakistan ilişkileri, Keşmir sorunu, Pakistan'ın bölgesel iş birlikleri ve İslam dünyasının mevcut durumuna ilişkin son gelişmelere dair AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

SORU: Türkiye - Pakistan ilişkileri gelecek dönemde nasıl bir gelişim gösterecek? Özellikle yeni dönemde bağlar ne şekilde güçlendirilecek?

CEVAP: Burada bazı noktalara işaret etmek istiyorum. Hem Türkiye hem de Pakistan dünyada bağımsız bir dış politikaya sahip. Başka bir ülkeye bağımlı olmak istemiyorlar. Afganistan ve Suriye konuları gibi benzer deneyimlere sahip olduğumuzu düşünüyorum. 1980'lerden bugüne Pakistan'da yaklaşık 3,5 milyon sığınmacıya (Afgan) ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye de zannediyorum aynı sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Dünyanın sığınmacıların durumuna karşı ilgisiz kaldıklarına ve sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelere yardım etmeyişlerine şahit olduk. Üstelik bu kişiler güçlü addedilen ülkelerin küresel ajandaları nedeniyle sığınmacı konumuna düştü. O bölgelerde savaş olmasaydı her şey çok daha iyi olabilirdi. Mevcut savaşlar ve vekalet savaşlarının sebep olduğu yıkım ve kötü şartlar altında yaşayan, zayıf ekonomileri nedeniyle bazı zorluklara göğüs germek zorunda kalan kişiler var. Açlık çekiyorlar ve bu yüzden göç etmeye başlıyorlar. Türkiye, burada, sığınmacıların Avrupa'ya göçünü engelleyerek bir kurtarıcı oldu. Türkiye, önemli sayıda mülteciye ev sahipliği yapıyor. Dünya ise yardım etmiyor. Bizim gibi ülkeler sınırlarımızda meydana gelen bu sorunların sosyal yükümlülüğünü taşırken dünya bu sorunları göz ardı ediyor. Pakistan ve Türkiye çok iyi ilişkilere sahip. Pakistan her zaman tarihsel olarak Türkiye'nin Kıbrıs'taki pozisyonunu destekledi. Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki pozisyonu Pakistan'ın da pozisyonudur. Türkiye de Keşmir konusunda bizim yanımızda yer aldı. Yani Pakistan ve Türkiye birbirlerini her türlü uluslararası platformda destekliyor. Türkiye bize Nükleer Tedarikçiler Grubu konusundaki desteğini artırdı. Dünya Dişçilik Federasyonunun Konsey üyesi olarak seçilmiştim zamanında. Türkiye'de bir konferans vardı. Türkiye ve Pakistan Dişçilik Federasyonları hep ortak hareket etti. Konu ne olursa olsun. Aslında bazı farklılıklar vardı ama yine de birlikte hareket ettik. Türkiye ile Pakistan arasındaki bu bağlar iyi bir ticaret ilişkisiyle daha da sıkı hale getirilmeli. Aramızdaki dostane ilişki çok eskiye dayanıyor. Bu ilişki 20. yüzyılın ilk zamanlarındaki Hilafet Hareketine dayanıyor. Babam da diğer birçok kişi gibi, Muhammed Ali Jouhar, Jouhar Kardeşler, Maulana Muhammed Ali ve Shawkat Ali bu hareketin bir üyesiydi. Ve bence birbirimize olan minnettarlığımızın başlangıcı buraya dayanıyor. Dahası, hem Türkiye hem de Pakistan Birleşmiş Milletler'in (BM) reformu konusunda benzer bir tutuma sahip. Uzlaşma için Birlik grubunun birer üyesiyiz. Bütün bunların yanında, yine dediğim gibi, aramızdaki bağ, ticareti artırarak güçlendirilmeli.