Router nasıl kurulur, çalışır? Router'ların belirleyici özellikleri nelerdir?

Evde, kafelerde veya bu ortamlara benzer yerlerde internete modem aracılığıyla erişim sağlanır. Fakat bazı durumlarda modemin bağlantısında sorunlar çıkabilir. Modemin bağlantısının kesildiği durumlarda routerın yardımına başvurulur. Temel ağ bileşenlerinden biri olan router, internet sağlayıcınızın size sunduğu ağ trafiğinde sorunsuz bir şekilde yol almanızı sağlar.

Router Ne Demektir?

Türkçede “yönlendirici” anlamına gelen router, birden fazla ağ arasındaki bağlantıyı sağlayan cihaza verilen isimdir. Routerın görevi, bilgisayarlar veya ağlar arasında gerçekleşecek olan veri aktarımını sorunsuz bir şekilde sağlamaktır. Ayrıca router, bağlandığı cihazlara veya ağlara IP adresi atar. Bu sayede ağda bulunan bilgisayarlar birbirlerine bağlanabilir. Routerlar, kablolu ve kablosuz olmak üzere iki şekilde kullanılabilir. Yeni teknoloji ile birlikte Wi-Fi router kablosuz bağlantısı kullanılmaya başlanmıştır. Bu cihazla beraber hem router ile ağ bağlantısı sağlanır hem de Wi-Fi kapsama alanı artırılır.

Neden Router Kullanılır?

Router ne işe yarar merak ediyor olabilirsiniz. Kısaca bu cihaz, kullandığınız internet sağlayıcı tarafından fiber ya da normal kablolar yardımıyla bulunduğunuz binaya gelen ve oradan da evinizdeki hatlara çekilen internet hizmetini cihazlarınızda kullanmanızı sağlar. Modemden sonra en önemli parça olan routerlar; internet şifresi ve ethernet kablosu gibi terimlerin ortasında bulunur. Ayrıca routerlar güvenlik alanında da size yardımcı olur. Router sayesinde tüm dünyayla güvenli ve rahat bir bağlantı kurabilirsiniz.

Router Nasıl Çalışır?

Router küçük bir bilgisayar olarak tanımlanabilir. Böyle tanımlanmasının nedeni, içinde işlemci ve bellek olmasıdır. İçinde bulunan bellek ve işlemcisi yardımıyla, size ait olan IP’yi ayrıştırarak internet bağlantısını sağlayan cihaza bağlanmak için IP verir. Nasıl ki herkesin bir kimliği varsa, internete erişen her cihazın da bir kimliğinin olması gerekir. Router cihazları da bu kimliğin oluşması için size yardımcı olur.

Router Nasıl Kurulur?

Küçük bir bilgisayar gibi çalışan router cihazının enerjiye ihtiyacı vardır. Bunun için de bir adaptör gereklidir. Adaptörden güç alan router, internete ulaşmak için haberleşme bağlantısına gereksinim duyar. Bu haberleşme bağlantısını, kullandığınız internet hizmetindeki fiber hatlar veya bakır hatlar (yani DSL) ile sağlar.

Router, genel olarak modemin içinde bulunur. Bu kolaylık sağladığı için ekstra router kurulumu gerekmez. Router cihazı kablolu veya kablosuz olarak iki farklı şekilde kullanılabilir. Ethernet girişiyle kablolu, antenleri yardımıyla kablosuz kullanmanız mümkündür.

Router Çeşitleri Nelerdir?

Routerlar kullanım alanlarına göre iki gruba ayrılır. Bunlar; erişim noktası ve tekrarlayıcıdır. Bu iki kavramın tanımı aşağıdaki gibidir:

Erişim Noktası (Access Point): Erişim noktası veya diğer adıyla access point, modem ve router tarafından çıkan interneti ev, kafe, havaalanı gibi ortamlarda kullanacak olan kişiye ulaştırmada görevli olan sistemdir. Erişim noktasının bu özelliğinden dolayı ağı kullanacak kişi sayısı artırılabilir ve daha kaliteli bir ağ bağlantısı oluşturulabilir. Bu cihazlar gereksinime göre farklı şekillerde üretilebilir. Veri trafiğini kontrol edemez, bu yüzden router cihazına bağlanması gerekir.

Tekrarlayıcı (Repeater): Tekrarlayıcı veya diğer adıyla repeater, aldığı kablosuz internet sinyalini tekrarlayarak geniş alanlara yaymakla görevlidir. Kablosuz olarak çalışır. İşlem çokluğu yüzünden Wi-Fi hızını yavaşlatır. Kullanan sayısı çoğaldığında, oluşan sinyal trafiği artacağı için erişim noktasına kıyasla daha yavaş bir bağlantı sağlar.

Erişim noktası ve tekrarlayıcı çalışma bakımından birbirlerine benzer; fakat çalışma sistemleri farklıdır. Erişim noktası olarak kullanabileceğiniz çoğu cihazı aynı zamanda tekrarlayıcı olarak da kullanmanız mümkündür. Cep telefonları buna örnek olarak verilebilir. Burada dikkat edilecek husus, erişim noktasının bu şekilde kullanımının ağ bağlantı hızını düşüreceğidir. Yine de modeme göre daha iyi bir bağlantı sağlayacağınız kesindir. Böyle farklı uygulamalar olmasına karşın, sadece erişim noktası veya sadece tekrarlayıcı olarak kullanılan cihazlar da mevcuttur.

Router ve Modem Arasındaki Farklar Nelerdir?

Router cihazının özelliklerine baktığınızda router ve modem arasında benzerliklerin olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Fakat aralarında ufak tefek farklar vardır:

Router sadece ağları birbirine bağlamakla görevli olan bir cihazdır. Modem, tek başına internet erişimini sağlamakla görevlidir.

Routerın internete bağlanması için modeme ihtiyacı vardır.

Router bağlandığı cihaza farklı IP atamış olsa bile cihazlar modeme atanan IP adresini kullanır.

Modemlerin ağdaki cihazları birbirine bağlamak gibi bir zorunluluğu yoktur ama bazı modem çeşitlerinde router özelliği bulunabilir.

Routerların Belirleyici Özellikleri

Router ve kullanım alanları hakkında genel bir bilgi sahibi olduktan sonra router cihazının belirleyici özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: