HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Tuncay Özkan'a: Seni fırlatıp attılar unutuldun farkındayız!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Tuncay Özkan'a: Seni fırlatıp attılar unutuldun farkındayız!

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.08.2024 22:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yaptığı paylaşımlara peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de Özkan'ı hedef alarak, "Terörist başlarını öven sözlerini unutmadık. Kendi mahallende bir dönem zirvedeyken yaşadığın çöküşle Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıp prim yapma çabaların dikkatlerden kaçmıyor" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Tuncay Özkan'a: Seni fırlatıp attılar unutuldun farkındayız!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yaptığı paylaşımla eleştiri oklarını üzerine çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Özkan hakkında soruşturma başlatılırken bir tepki de RTÜK Başkanı'ndan geldi.

şahin

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından Özkan için şu paylaşımı yaptı;

Terörist başlarını öven sözlerini unutmadık. Kendi mahallende bir dönem zirvedeyken yaşadığın çöküşle Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıp prim yapma çabaların dikkatlerden kaçmıyor. Seni fırlatıp attılar, unutuldun farkındayız. Seni biliyoruz. Kime hizmet edersen edebilirsin, yalakalıkta sınır tanımayabilirsin fakat Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret edemezsin. Hadsiz! Haddini bil.

WhatsApp Image 2024-08-25 at 22.08.31

CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, AK Parti'den sert tepki gecikmedi: 'Dilini içeri sok, sana su veren de olmaz kemik atan da' CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, AK Parti'den sert tepki gecikmedi: 'Dilini içeri sok, sana su veren de olmaz kemik atan da'
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Tuncay Özkan Ebubekir Şahin
En Çok Okunan Haberler
Türkiye Diyarbakır'dan gelecek iyi habere kilitlendi!

Türkiye Diyarbakır'dan gelecek iyi habere kilitlendi!

CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, AK Parti'den sert tepki gecikmedi: 'Dilini içeri sok, sana su veren de olmaz kemik atan da'

CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, AK Parti'den sert tepki gecikmedi: 'Dilini içeri sok, sana su veren de olmaz kemik atan da'

Erdoğan, Kabine sonrası orman yangınlarına vurgu yaptı: '15 Eylül'e kadar çok dikkatli olalım'

Erdoğan, Kabine sonrası orman yangınlarına vurgu yaptı: '15 Eylül'e kadar çok dikkatli olalım'

Fenerbahçe'ye Arap kancası! Bir yıldız daha ayrılıyor...

Fenerbahçe'ye Arap kancası! Bir yıldız daha ayrılıyor...

Arda Güler'e yapılan sert müdahele Ancelotti'yi çıldırttı!

Arda Güler'e yapılan sert müdahele Ancelotti'yi çıldırttı!

"Bugün de bir kadın cinayeti işlendi" 6 gündür kayıptı, babasının evinin karşısındaki yazlıkta cesedi bulundu: Kredi kartı detayı...

"Bugün de bir kadın cinayeti işlendi" 6 gündür kayıptı, babasının evinin karşısındaki yazlıkta cesedi bulundu: Kredi kartı detayı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.