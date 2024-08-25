RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Tuncay Özkan'a: Seni fırlatıp attılar unutuldun farkındayız!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yaptığı paylaşımla eleştiri oklarını üzerine çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Özkan hakkında soruşturma başlatılırken bir tepki de RTÜK Başkanı'ndan geldi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından Özkan için şu paylaşımı yaptı;

Terörist başlarını öven sözlerini unutmadık. Kendi mahallende bir dönem zirvedeyken yaşadığın çöküşle Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıp prim yapma çabaların dikkatlerden kaçmıyor. Seni fırlatıp attılar, unutuldun farkındayız. Seni biliyoruz. Kime hizmet edersen edebilirsin, yalakalıkta sınır tanımayabilirsin fakat Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret edemezsin. Hadsiz! Haddini bil.