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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kimdir? Bağcılar'daki cinayet ile ilgili uyarı yapan Ebubekir Şahin nereli ve kaç yaşında?

26.09.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşanan cinayet vakasına ilişkin görüntülerin hem internet mecralarında hem de sosyal medyada kullanılmaması yönünde çağrıda bulundu. RTÜK Başkanı, sözlerini "Bu konuda herkesin azami hassasiyet göstermesini bekliyoruz." diyerek sonlandırdı. Peki, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kimdir? İşte RTÜK üst kurul başkanı Ebubekir Şahin'in hayatı ve biyografisi...

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kimdir? Bağcılar'daki cinayet ile ilgili uyarı yapan Ebubekir Şahin nereli ve kaç yaşında?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dün gece sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 'Lütfen hassasiyet gösterelim' başlığı ile sosyal medyada yayımladığı uyarıda Bağcılar'da yaşanan cinayet vakasına ilişkin korkunç görüntülerin kullanılmamasını rica etti. Peki, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kimdir? Bağcılar'daki cinayet ile ilgili uyarı yapan Ebubekir Şahin nereli ve kaç yaşında?

RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

Ebubekir Şahin, 1974 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi.

Ebubekir Şahin 1995'te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü bitirmiştir. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yaptı.

Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik yaptı. Anadolu Ajansı’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yaptı.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 16.10.2017 tarihli ve 8'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Üye olarak bir süre görev yaptıktan sonra 23.01.2019 tarihinde yapılan seçimle Üst Kurul Başkanı olan Şahin, evli ve Zeynep Melike ile Ahmet Burak’ın babasıdır. Ebubekir ŞAHİN, İngilizce bilmektedir.

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