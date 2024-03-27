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RTÜK Başkanı Şahin'den iddialara yanıt: Sınavsız ve usulsüz bir işlem yapılmamıştır

27.03.2024 17:28
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin açıklamasında, "Hiçbir siyasi ismin veya bürokratın yakını için haksız, sınavsız ve usulsüz işlem yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin'den iddialara yanıt: Sınavsız ve usulsüz bir işlem yapılmamıştır

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından, bazı medya kuruluşlarının iddiaları hakkında açıklama geldi.

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Şahin açıklamasında, "31 Mart 2024 yerel seçimlerine çok az bir zaman kala, gerek bazı adayların gerekse birtakım medya kuruluşlarının mesnetsiz, asılsız iddiaları sanki gerçekmiş gibi yayınlayarak kurumumuz ve çalışanları üzerinden algı oluşturma çabası kabul edilemez. RTÜK’te yapılan tüm atamaların ve Üst Kurulumuza diğer kamu kurumlarından geçişlerin tamamı 30 yıldır ilgili Kanun tarafından belirlenen yöntemlerle usulüne uygun olarak yapılmaktadır. Yapılan atamalar, yürütülen hizmetlerin gereği olarak yerine getirilmektedir. Hiçbir siyasi ismin veya bürokratın yakını için haksız, sınavsız ve usulsüz işlem yapılmamıştır. Seçim döneminde söyleyecek sözü olmayan, anlatacak bir tane icraatı bulunmayan kişilerin kurumumuz üzerinden yalan ve yanlış algı oluşturma çabalarına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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