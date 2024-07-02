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RTÜK Başkanı Şahin’den Kayseri'deki gerginlikle ilgili açıklama: ‘Bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı’

02.07.2024 13:28
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kayseri'de meydana gelen olaylara yönelik, "Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer vermemelidir" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin’den Kayseri'deki gerginlikle ilgili açıklama: ‘Bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı’

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kayseri'deki Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yayın yasağı getirilmesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

RTÜK Başkanı Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyunun dikkatine! Kayseri ilimizde yaşanan münferit bir olay üzerinden yeni bir provokasyon girişimini ülke olarak dikkatle takip ediyoruz.

Ülkemizde bulunan mültecilerle ilgili asılsız iddiaların yayıldığı, büyük bir bilgi kirliliğinin yaşandığı bir ortamda gerçek olayın seyrini maalesef çok kimse görmemektedir.

Devletimizin yetkili birimleri anılan olaya ilişkin gerekli idari ve hukuki süreçleri titizlikle sürdürmektedir.

İlgili mahkeme söz konusu olaya ilişkin yayın yasağı kararı almıştır.

Konu hakkındaki çoğu sosyal medya kaynaklı yanlış bilgilere itibar edilmemesi, yalnız ve yalnız yapılan resmî açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

Sosyal medyayı ustalıkla manipüle eden odakların oyununa gelmemek millet olarak faydamıza olacaktır.

Medyamız bilinçli veya bilinçsiz olarak oluşan bilgi kirliliği ortamından uzak durmalı, kaynağı belirsiz bilgilere haber bültenlerinde yer vermemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


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Ebubekir Şahin
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