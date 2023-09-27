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  4. RTÜK o ifadeleri affetmedi! Üst sınırdan ceza verdi

RTÜK o ifadeleri affetmedi! Üst sınırdan ceza verdi

27.09.2023 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programındaki ifadelerden dolayı kanala üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK o ifadeleri affetmedi! Üst sınırdan ceza verdi

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, "Derin Futbol" programında süper ligle ilgili "mesnetsiz iddialar", Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile hakemlere yönelik sarf edilen "futbol katili" ve "tetikçi hakemler" ifadeleri incelendi.

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İHLAL OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Üst Kurul, "hayal mahsulü" iddiaları ve eleştiri sınırlarını aşan sözleri, yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak değerlendirdi.

Beyaz TV'ye "Yayın hizmetleri,... kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı. (AA)

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