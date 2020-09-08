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RTÜK'ten Erol Mütercimler açıklaması (Erol Mütercimler İmam Hatiplerle ilgili ne dedi?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 15:15 | Son Güncelleme

RTÜK, katıldığı canlı yayında Erol Mütercimler'in İmam-Hatip Camiasına yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle inceleme başlattığını duyurdu.

RTÜK'ten Erol Mütercimler açıklaması (Erol Mütercimler İmam Hatiplerle ilgili ne dedi?)

Erol Mütercimler'in dün akşam katıldığı televizyon programında imam hatip mezunlarıyla ilgili kullandığı ifadeler olay yarattı.

Mütercimler'in sözleri sosyal medyada gündem olurken, RTÜK harekete geçti.

RTÜK: İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan açıklamada "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in İmam-Hatip Camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Haber Global TV ekranlarında gündem yaratan bir olay yaşandı. Saynır Tezel'in moderatörlüğünde gerçekleşen programa İsmail Saymaz, Erol Mütercimler, Müfid Yüksel ve Hayri Kırbaşoğlu konuk oldu.

RTÜK'ten Erol Mütercimler açıklaması (Erol Mütercimler İmam Hatiplerle ilgili ne dedi 2

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarıyla ilgili olay yaratan sözler kullandı.

Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakı, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Erol Mütercimler'in sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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