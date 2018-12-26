HABER

RTÜK'ten Halk TV ve FOX TV'ye ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 20:19 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Halk TV'ye, Fatih Portakal'ın "protesto" çağrısı için ise Fox TV'ye ceza verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Halk TV'ye, Fatih Portakal'ın "protesto" çağrısı için ise Fox TV'ye ceza verdi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Uğur Dündar'la Halk Arenası" programında Müjdat Gezen'in "bak Recep Tayyip Erdoğan sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın haddini bil", Metin Akpınar'ın ise "Belki liderini ayağından asarlar belki mahzenlerde zehirlenerek ölür" ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.

Söz konusu ifadelerin, eleştiri sınırlarını aştığı, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik ettiği belirtilen açıklamada, bu nedenle Halk TV'ye en üst sınırdan 5 kez program durdurma ve tavandan idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, yine "Uğur Dündar'la Halk Arenası" programında Yılmaz Özdil'in "Tayyip Erdoğan bir tek bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu" sözünün izleyicilerin alkol kullanmaya, alkolün iyi bir şey olduğunu düşünmeye teşvik ettiği değerlendirilerek, Halk TV'ye 3 kez program durdurma ve tavandan idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Fox TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Fatih Portakal'ın ise "Hadi bakalım barışçıl bir eylem için protesto edelim, zamları protesto edelim Doğal gaz zammını. Hadi bakalım. Yapalım. Yapabilecek miyiz?" ifadelerini kullandığı aktarılan açıklamada, bu nedenle kanala 3 kez program durdurma ve tavandan idari para cezası verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Ulusal 1'deki "Nasıl Yani?" ve TV 8'deki "MasterChef Türkiye" programları ile bazı dizi ve filmlerdeki uygun olmayan sahneler nedeniyle çeşitli kanallara ceza kesildiği belirtildi.

Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
Ankara'da 28 araç birbirine girdiAnkara'da 28 araç birbirine girdi
AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçuAK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fox TV halk tv Metin Akpınar müjdat gezen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK

En Çok Okunan Haberler

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Lüks villada fuhuş rezaleti!

Lüks villada fuhuş rezaleti!

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

Veli Taşkıran'ın cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Peş peşe uyarılar gelmişti! İstanbul'da kar alarmı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 ilde eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil edildi?

6 ilde eğitime kar engeli!

Ankara'da 28 araçlı zincirleme kaza: 7 yaralı

Ankara'da 28 araç birbirine girdi

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçu

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası açıklama

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kaza geçirdi!

Eski Diyanet İşleri Başkanı kaza geçirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.