Ruhani: "İran, düşmanların komplolarına teslim olmayacak"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesindeki benzin zammı protestolarına ilişkin, "İran, düşmanların komplolarına teslim olmayacak ve kendi yolunda yürümeye devam edecek." dedi.

Çeşitli açılış törenlerine katılmak üzere Tebriz'e giden Ruhani, burada yaptığı açıklamada benzin zammıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ruhani, halkın eleştiri ve itiraz etme hakkı olduğunu ancak "dış güçlerin paralı askerleri ve bozguncuların tahripkar eylemlere kalkışması durumunda güvenlik güçlerinin gereken cevabı vereceğini" dile getirdi.

İsim vermeden, "düşmanların" benzin zammından sonra tüm güçleriyle sahneye çıktığını savunan Ruhani, "Düşman; iç savaş, ölümler, bankaların ve diğer yerlerin yağmalanması ile halkın özgürlüğü ve bağımsızlığını ellerinden alacağını zannetti. İran, düşmanların komplolarına teslim olmayacak ve kendi yolunda yürümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

- "Benzin zammının açıklandığı zamandan benim de haberim yoktu"

İran Cumhurbaşkanı, 2016'da bakanların benzin zammına itiraz ettiğini, 2017'de Meclis Başkanı ve komisyonların buna engel olduğunu, 2018'de yaptırımlar nedeniyle artırım olmadığını ve 2019'un ortalarında da bir haber ajansı birkaç gün önceden duyurduğu için zammı ertelediklerini aktardı.