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Rum yönetimi sınır kapılarını kapattı! Türklere biber gazı sıkıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2020 15:54 | Son Güncelleme

Kıbrıs'ta Rum yönetiminin koronavirüsü gerekçe göstererek Güney ile Kuzey arasındaki 4 kapıyı kapatması sonrası olaylar çıktı. Rum polisi, sınırı geçmeye çalışan Kıbrıslı Türklere biber gazı sıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaptığı açıklamayla yaşananlara tepki gösterdi.

Kıbrıs'ta bir hafta önce Rum Bakanlar Kurulu'nca Kuzey ile Güney arasındaki geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının kapatılması kararı alındı. Rum yönetimi gerekçe olarak da koronavirüsün yayılmasını gösterdi. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, bugün saat 11.30 sıralarında Lefkoşa’daki Lokmacı geçişinin bulunduğu ara bölgede toplandı. İlk önce BM askerleri, Türklerin ara bölgeden, yani 'Yeşil Hat'tan geçişini engellemek istedi.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Kıbrıslı Türk eylemciler, 'bu ülke bizim' sloganları arasında Rum sınır kapısına kadar yürüdü. BM askerleri de geri çekilmek zorunda kaldı. Türkler, Rum polisine 'Kıbrıs Cumhuriyeti' kimliklerini göstererek sınırı geçmek istedi. Rum polisi sınırı kapattı. Bu sırada bazı Kıbrıslı Türkler sınırı geçmeye çalıştı. Çıkan arbede sırasında Rum polisi, kalabalığı engelleyemeyince biber gazı kullandı. Yaşanan olay üzerine sınıra Rum çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Türkler, arbede nedeniyle Rum polisine tepki gösterdi.

RUMLAR, ALKIŞLAR VE SLOGANLARLA DESTEK VERDİ

Kıbrıslı Türkler, sınırın diğer tarafındaki Rumları sınırı geçmeye çağırdı. Rumlar, Türklere alkışlar ve 'Kıbrıs'ta barış engellenemez' sloganlarıyla destek verdi. Rumlar, Türklerin, Yunanca ve Türkçe 'gelin bu tarafa' çağrılarına karşılık vermedi. Bir ara, eyleme Rumlar adına AP'de milletvekili olan Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek de destek verdi.

AKINCI'DAN TEPKİ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olayın ardından açıklama yaptı. Akıncı, "Her iki tarafta da saptanmış bir koronavirüs vakası yokken ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi böyle bir önleme gerek görmezken, kapıların tek yanlı bir kararla Rum yönetimince kapatılması ne kadar zeminsiz ve orantısız bir eylem olmuşsa, bugün protesto için bir araya gelen insanlara biber gazı sıkılması da o kadar orantısız bir güç gösterisi olmuştur. Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçı bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz, ancak zeytin dalı uzatılabilir" dedi.

BM ASKERLERİ İZLEDİ

Eylemciler adına açıklama yapan Kemal Baykallı, Kıbrıs'ta kapıların kapatılmasının bölünmeye neden olacağını ifade etti. Baykallı, AB'ye ve BM'ye de çağrıda bulunarak, "AB vatandaşlarının demokratik haklarının çiğnenmesi karşısında tavır alın" dedi.

Koronavirüsün korku ve gerginlik yaratmak için kullanılmaması gerektiğini söyleyen Baykallı, Rum yönetimine, "Aşırı sağ ve holiganlarla olan kirli işbirliğinize son verin" çağrısı yaptı.

Eylemciler, "Kıbrıs’ta barış engellenemez" sloganları atarak bölgeden ayrıldı. Eylemcilerin önünde yer alan BM askerleri, arbede sonrasında olay yerinden çekildi ve meydana gelen olaylara müdahalede bulunmadı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs koronavirüs

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