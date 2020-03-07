Rum yönetimi sınır kapılarını kapattı! Türklere biber gazı sıkıldı

Kıbrıs'ta bir hafta önce Rum Bakanlar Kurulu'nca Kuzey ile Güney arasındaki geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının kapatılması kararı alındı. Rum yönetimi gerekçe olarak da koronavirüsün yayılmasını gösterdi. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, bugün saat 11.30 sıralarında Lefkoşa’daki Lokmacı geçişinin bulunduğu ara bölgede toplandı. İlk önce BM askerleri, Türklerin ara bölgeden, yani 'Yeşil Hat'tan geçişini engellemek istedi.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ



Kıbrıslı Türk eylemciler, 'bu ülke bizim' sloganları arasında Rum sınır kapısına kadar yürüdü. BM askerleri de geri çekilmek zorunda kaldı. Türkler, Rum polisine 'Kıbrıs Cumhuriyeti' kimliklerini göstererek sınırı geçmek istedi. Rum polisi sınırı kapattı. Bu sırada bazı Kıbrıslı Türkler sınırı geçmeye çalıştı. Çıkan arbede sırasında Rum polisi, kalabalığı engelleyemeyince biber gazı kullandı. Yaşanan olay üzerine sınıra Rum çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Türkler, arbede nedeniyle Rum polisine tepki gösterdi.

RUMLAR, ALKIŞLAR VE SLOGANLARLA DESTEK VERDİ



Kıbrıslı Türkler, sınırın diğer tarafındaki Rumları sınırı geçmeye çağırdı. Rumlar, Türklere alkışlar ve 'Kıbrıs'ta barış engellenemez' sloganlarıyla destek verdi. Rumlar, Türklerin, Yunanca ve Türkçe 'gelin bu tarafa' çağrılarına karşılık vermedi. Bir ara, eyleme Rumlar adına AP'de milletvekili olan Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek de destek verdi.