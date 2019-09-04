Rumkale'nin cazibesi su sporları ve balon turlarıyla artacak

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Fırat'ın incisi Rumkale, eteklerinde yapılacak farklı su sporları ve balon turlarıyla bölgenin yeni cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi sınırlarında bulunan Urartu, Babil, Sümer, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini taşıyan Rumkale, Merzimen Çayı'nın Fırat Nehri ile birleştiği bölgede, üç yanı zümrüt yeşili göl ve bunu çevreleyen dik, sarp kayalıklı tepelerle çevrili doğa harikası bir yerde bulunuyor.

Kale ve çevresi, bünyesinde barındırdığı tarihi yapıların yanı sıra özellikle bahar aylarında Fırat Nehri boyunca uzanan doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hristiyanlar tarafından da kutsal sayılan Rumkale'yi, Hazreti İsa'nın havarilerinden Yuhanna'nın Roma döneminde mesken tuttuğu ve kayadan oyma bir odada İncil nüshalarını çoğalttığı rivayet ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi listesinde yer alan Rumkale'yi turizme kazandırmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği'nin iki yıl önce bölgede başlattığı çalışmalar devam ediyor.