Rus askerlerine gözdağı! 'Köleleri kötü sonuçlar bekliyor'

Rusya'nın işgaline karşı direnişini sürdüren Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünya gündemini meşgul eden açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntü ile ulusa seslenen Ukrayna lideri bu kez de ülkesini işgal eden Rus askerleri için "köle" benzetmesi yaptı. İşgal güçlerini kötü sonuçlar beklediğini ifade eden Zelenskiy Ukrayna halkına da seslendi.

"KÖTÜ SONUÇLAR BEKLİYOR"

Rus askerlerini kölelere benzeten Zelenskiy şöyle konuştu:

"Bu videoda Ukrayna’nın özgür güney bölgesindeki insanlara, güneşin tankın üzerindeki istenmeyen misafirlere değil kendi vatandaşlarına doğduğu şehirlere seslenmek istiyorum. Berdyansk, Kahovka, Energodar, Melitopol ve Herson. Kölelerin özgür insanları nasıl öldürdüğünü Herson’da gördük. Bu köleler hayatlarında hiç bu kadar özgür insan görmediler. Köleler özgürlüğü yabanilik olarak kabul ediyor. Ukrayna bayrağı için sivil vatandaşlara saldıran düşmanları kötü sonuçlar bekliyor.”

UKRAYNA HALKINA ÇAĞRI

“Bu saldırılar sürecinde milyonlarca Ukraynalı kahraman olduğunu gösterdi” ifadelerini kullanan Zelenskiy sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir zamanlar sıradan vatandaşken şimdi ülkemizi koruyorlar. Düşman bunun gerçek olduğuna inanmıyor ama biz onları inandıracağız ve hatırlayacağız. Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi, Volnovaha, Mariupol şehirlerinde düşman saldırıları devam ediyor. Her Ukraynalı için mücadele ediyoruz. Ben tüm Ukraynalılara sesleniyorum. Elinizden geldiği kadar Ukrayna’nın yaşamasına yardımcı olun, işgalcileri kovun."

