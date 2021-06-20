Rus Büyükelçi Antonov, Washington’a dönüyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için “katil” ifadesini kullanmasının ardından ABD ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla geri çağırılan Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov yeniden görevine dönüyor. Rus Büyükelçi Antonov’un bugün Washington’a dönmek üzere Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’ndan ayrıldığı belirtildi. New York'a hareket eden uçağa binen Antonov, buradan Washington'a geçecek.

"YAPICI ÇALIŞMALAR YAPMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Antonov yaptığı açıklamada, "İki başkanın zirvesinin sonuçlarına dayanan iyimser bir bakış açısı ile ABD’ye gidiyorum. ABD’li meslektaşlarımla adil, pragmatik ilişkiler kurmak için yapıcı çalışmalar yapmayı dört gözle bekliyorum. Yarın ve önümüzdeki günlerde planlar, toplantılar ve bir çok iş var. Sürece güveniyoruz" dedi.

İKİ ÜLKENİN BÜYÜKELÇİLERİ ÜLKELERİNDE DÖNMÜŞTÜ

ABD Başkanı Biden, Mart ayında ABD medyasına verdiği röportajda, muhabirin “Putin’in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt olarak “Evet, öyle düşünüyorum” demişti. Biden ayrıca, Putin’in ABD Başkanlık Seçimlerine müdahale etmesiyle "bedelini ödeyeceğini" ifade etmişti. Biden’ın açıklamalarının ardından Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov ve sonrasında ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan istişareler için ülkelerine geri çağrılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden, 16 Haziran’da Cenevre'de düzenlenen zirvede büyükelçilerin görevlerine dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: İHA

