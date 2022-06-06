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Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Sırbistan ziyaretini uçuş yasağı nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı

06.06.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 6-7 Haziran'da Belgrad'a yapacağı seyahat, Sırbistan'a komşu üç ülkenin Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edildi.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Sırbistan ziyaretini uçuş yasağı nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı

Konu hakkında konuşan bir Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynağı, "Diplomasideki yetkinliğimiz henüz ışınlanmayı icat edecek seviyeye ulaşamadı" dedi.

AB ve İngiltere, Şubat sonundan bu yana Rus uçaklarına uçuş yasağı uyguluyor.

Avrupa Birliği ülkesi Bulgaristan'ın yanı sıra AB'ye aday olan Karadağ ve Kuzey Makedonya da Lavrov'a hava sahalarını kullanma izni vermedi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı bunun üzerine Pazar gecesi seyahatin iptal edildiğini duyurdu.

Sırbistan, Avrupa'da Rusya ile en iyi ilişkilere sahip ülkelerden biri.

Kremlin de Sırbistan'ın Kosova'nın bağımsızlığını tanımama politikasını destekliyor.

Sırbistan'ın 1999'daki Kosova Savaşı sırasında NATO tarafından bombalanması Rusya'da öfkeye yol açmıştı.

Belgrad, AB'nin Moskova'ya yönelik geniş çaplı yaptırımlarına da katılmadı.

Çoğu Avrupa ülkesi gibi Sırbistan'ın da Rus doğalgazına bağımlılık oranı yüksek.

Mart başında Belgrad'da binlerce Rusya yanlısı Sırp, Rus bayraklarıyla yürüyüş yapmıştı.

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Sırbistan Belgrad Rusya
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