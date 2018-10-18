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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 10:10 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Admiral Grigorovich' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' isimli savaş gemisi, saat 08.45'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik amacıyla Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerken güvertedeki onalrca askerlerin yeleksiz ve hazır kıt'a olması dikkat çekti.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rus donanması Çanakkale Boğazı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çanakkale Boğazı'ndan geçerken güvertedeki onalrca askerlerin yeleksiz ve hazır kıt'a olması dikkat çekti. Bu ruslar aptal mı ya yeleksiz hazır kıta olur mu üşütecekler askeri hasta olacaklar cık cık cık cık tövbe tövbe
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