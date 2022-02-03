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  4. Rus savaş uçakları İskoçya yakınlarına geldi! İngiliz jetleri uzaklaştırdı

Rus savaş uçakları İskoçya yakınlarına geldi! İngiliz jetleri uzaklaştırdı

03.02.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait jetler, İskoçya'nın kuzeyindeki 4 Rus bombardıman uçağını uzaklaştırdı. Yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının İngiltere hava sahasına girmeden bölgeden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Rus savaş uçakları İskoçya yakınlarına geldi! İngiliz jetleri uzaklaştırdı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş krizi devam ederken, Rus savaş uçaklarının İngiltere hava sahasına yaklaşması, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirdi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Moray'dan kalkan RAF'a ait "Eurofigther Typhoon" tipi jetler ile Oxfordshire'den Voyager tanker uçağı, İngiltere hava sahasına yaklaşan uçakların gözlemlenmesi için havalandı.

İNGİLİZ JETLERİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRDI

RAF'tan bir sözcü, daha sonra yaptığı açıklamada, İngiliz jetlerinin Rus bombardıman uçaklarına alan dışına kadar eşlik ettiğini belirtti.

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Rus uçaklarının İngiltere'nin hava sahasına girmediğini vurgulayan sözcü, 4 Rus hava aracından ikisinin Tu-95 Bear H, diğerlerinin ise Tu-142 Bear F tipi stratejik bombardıman uçağı olduğunu bildirdi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya
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