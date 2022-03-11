Rus savcılardan Instagram için kısıtlama talebi! Rusya'da Instagram yasaklanacak mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası yeni gelişmeler yaşanırken, Rus savcıların Meta Platforms için harekete geçtiği belirtildi. Ayrıca, Rusya'da Instagram da kısıtlanabilir.

"AŞIRILIKÇI BİR KURULUŞ"

Reuters'ın haberine göre; Rus savcılar, mahkemeden Facebook'un ana kuruluşu Meta Platforms'u "aşırılıkçı bir kuruluş" olarak nitelendirmesini talep etti. Haber Interfax haber ajansında yer aldı.

INSTAGRAM TALEBİ

Rus savcı ayrıca Rusya'nın iletişim denetleme kurumundan Meta'nın Instagram ağına erişimi kısıtlamasını istedi.

ŞİDDET ÇAĞRISINA İZİN VERECEĞİ SÖYLENMİŞTİ

Reuters, Meta'nın bazı ülkelerde, Facebook ve Instagram kullanıcılarına, Ukrayna'daki durum bağlamında Ruslara ve Rus askerlerine karşı şiddet çağrısı yapmasına izin vereceğini bildirmişti.

