Rus savcılardan Instagram için kısıtlama talebi! Rusya'da Instagram yasaklanacak mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası yeni gelişmeler yaşanırken, Rus savcıların Meta Platforms için harekete geçtiği belirtildi. Ayrıca, Rusya'da Instagram da kısıtlanabilir.
Reuters'ın haberine göre; Rus savcılar, mahkemeden Facebook'un ana kuruluşu Meta Platforms'u "aşırılıkçı bir kuruluş" olarak nitelendirmesini talep etti. Haber Interfax haber ajansında yer aldı.
Rus savcı ayrıca Rusya'nın iletişim denetleme kurumundan Meta'nın Instagram ağına erişimi kısıtlamasını istedi.
Reuters, Meta'nın bazı ülkelerde, Facebook ve Instagram kullanıcılarına, Ukrayna'daki durum bağlamında Ruslara ve Rus askerlerine karşı şiddet çağrısı yapmasına izin vereceğini bildirmişti.
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