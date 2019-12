Rus şef Vorontsova Türk mutfağının lezzetlerini ve baharatlarını ülkesine tanıtıyor

Öğrendiği tüm yemek tariflerini bir kitapta toplamak için de çalışmalarına devam eden Vorontsova, Türkiye serüvenini, Türk mutfağını AA muhabirine anlattı.

- "Türk mutfağı Rus mutfağından daha lezzetli"

Rus şef Elena Vorontsova, 13 yıl önce geldiği Türkiye'de yaşamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Türk insanı çok iyi niyetli. Bana her zaman yardımcı oldular. Bu ülkeyi çok seviyorum, hem insanlarını hem de mutfak lezzetlerini. Çok zengin bir mutfak var çünkü tüm mevsimlerin yaşandığı bir ülke. Rus mutfağından daha lezzetli ve çeşitli. Türkiye'nin her bir köşesinde zengin bir mutfak kültürü var. Ben sadece bunları keşfederek Ruslara anlatıyorum." dedi.

Türk mutfağının tüm zenginliklerini keşfetmek için çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Vorontsova, şöyle devam etti:

"Ruslar Türk yemeklerini çok seviyorlar. Et seven de sebze seven de kendisi için yüzlerce farklı seçenek bulabiliyor. Osmanlı'dan, hatta daha öncesinden gelen zengin bir yemek kültürü var. Bu lezzetin kaynaklarından birisi şüphesiz baharat. Bu yüzden ben de lezzetimin sırrını Mısır Çarşısı'na borçluyum diyebilirim."

Şef Vorontsova, Türk mutfağının lezzetinin yanı sıra sağlıklı da olduğunu belirterek, "Özellikle Akdeniz lezzetleri her mevsimde harika seçenekler sunuyor. Rusların mutfağınızı daha iyi öğrenmeleri için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.