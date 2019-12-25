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Rus şef Vorontsova Türk mutfağının lezzetlerini ve baharatlarını ülkesine tanıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 11:09 | Son Güncelleme

Rus şef Elena Vorontsova: - "Türkiye'nin her bir köşesinde zengin bir mutfak kültürü var" - "Ruslar Türk yemeklerini çok seviyorlar. Et seven de sebze seven de kendisi için yüzlerce farklı seçenek bulabiliyor"

İSTANBUL (AA) - MEHMET KARA - Rus şef Elena Vorontsova 13 yıldır yaşadığı Antalya'da öğrendiği Türk mutfağı lezzetlerini ve zengin baharat kültürünü, atölye çalışmaları ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara Ruslara anlatıyor.

Ailesiyle birlikte 13 yıl önce Antalya'ya taşınan Vorontsova, bir süre tercümanlık yaptıktan sonra Türk mutfak kültürüne ilgi duymaya başladı. Zamanla "hobi" olarak başladığı Türk mutfağında şefliğe kadar yükselen Vorontsova, Antalya'nın yanı sıra Ege, Karadeniz ve Güneydoğu bölgelerini dolaşarak yöresel lezzetlerin izini sürdü.

Sosyal medyada yayınladığı yemek tarifleri ilgi gören Vorontsova, 2015'te Rusya'da ve Türkiye'de başlattığı yemek atölyelerinde Ruslara, Türk yemeklerini ve baharatlarını anlattı, Moskova'da düzenlenen festivallerde Türk şeflerle birlikte yemek hazırladı. Birçok Rus şefle birlikte çalışma fırsatı da bulan Vorontsova, yemek programında sunuculuk yaparak Türk mutfağını tanıttı.

"Lezzetimin sırrı baharatlar" diyen Vorontsova, Mısır Çarşısı'ndan aldığı baharatları da ülkesine taşıdı.

Öğrendiği tüm yemek tariflerini bir kitapta toplamak için de çalışmalarına devam eden Vorontsova, Türkiye serüvenini, Türk mutfağını AA muhabirine anlattı.

- "Türk mutfağı Rus mutfağından daha lezzetli"

Rus şef Elena Vorontsova, 13 yıl önce geldiği Türkiye'de yaşamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Türk insanı çok iyi niyetli. Bana her zaman yardımcı oldular. Bu ülkeyi çok seviyorum, hem insanlarını hem de mutfak lezzetlerini. Çok zengin bir mutfak var çünkü tüm mevsimlerin yaşandığı bir ülke. Rus mutfağından daha lezzetli ve çeşitli. Türkiye'nin her bir köşesinde zengin bir mutfak kültürü var. Ben sadece bunları keşfederek Ruslara anlatıyorum." dedi.

Türk mutfağının tüm zenginliklerini keşfetmek için çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Vorontsova, şöyle devam etti:

"Ruslar Türk yemeklerini çok seviyorlar. Et seven de sebze seven de kendisi için yüzlerce farklı seçenek bulabiliyor. Osmanlı'dan, hatta daha öncesinden gelen zengin bir yemek kültürü var. Bu lezzetin kaynaklarından birisi şüphesiz baharat. Bu yüzden ben de lezzetimin sırrını Mısır Çarşısı'na borçluyum diyebilirim."

Şef Vorontsova, Türk mutfağının lezzetinin yanı sıra sağlıklı da olduğunu belirterek, "Özellikle Akdeniz lezzetleri her mevsimde harika seçenekler sunuyor. Rusların mutfağınızı daha iyi öğrenmeleri için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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Antalya Mısır Çarşısı Moskova Rus aşçı türk mutfağı

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