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  4. Rus siyasetçiden skandal 'Türkiye' sözleri! "Şükürler olsun ki kriz içindeler" dedi, önerileri çizmeyi aştı: "İstanbul'u geri alalım, Ayasofya'nın üzerine haç dikelim"

Rus siyasetçiden skandal 'Türkiye' sözleri! "Şükürler olsun ki kriz içindeler" dedi, önerileri çizmeyi aştı: "İstanbul'u geri alalım, Ayasofya'nın üzerine haç dikelim"

19.03.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Rus siyasetçi Semyon Bagdasarov, Türkiye hakkında sarf ettiği sözler ile skandala imza attı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere gönderme yaparak "Şükürler olsun ki kriz içindeler" diyen Bagdasarov, canlı yayındaki küstahça konuşmasında ayrıca "İstanbul'u geri alalım. Ayasofya’nın üzerine haç dikelim" gibi haddini aşan önerilerde bulundu.

Rus siyasetçiden skandal 'Türkiye' sözleri! "Şükürler olsun ki kriz içindeler" dedi, önerileri çizmeyi aştı: "İstanbul'u geri alalım, Ayasofya'nın üzerine haç dikelim"

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Rus parlamento üyesi Semyon Bagdasarov, yaralarını sarmak için dünyanın dört bir yanından yardım gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin fırsat bilinerek Türkiye topraklarının Rusya'ya ilhak edilmesi çağrısında bulundu. Ermeni asıllı Rus siyasetçi ayrıca Ayasofya Camii ile ilgili de skandal bir öneri getirdi.

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"BİZE AİT OLANI GERİ ALALIM"

Türkiye'nin depremler sonrası zor durumda kaldığını öne süren Bagdasarov, şöyle konuştu:

"Bu durumu kendi lehimize çevirelim. Onları Orta Asya'dan kovalım, Ukrayna'daki etkisini bölelim, Güney Kafkasya'dan kovalım. Türkiye'deki bazı güçleri ayağa kaldırıp tarihi olarak bize ait olanı, Konstantinopolis'i (İstanbul) geri alalım. Ayasofya’nın üzerine haç dikelim."

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"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ KRİZ İÇİNDELER"

Depremler sonra durumu fırsat olarak gördüğünü yineleyen Bagdasarov, bu durumdan istifade etmeleri önerisini yineleyip şunları söyledi:

"Şu an kriz içindeler. Şükürler olsun ki kriz içindeler. Bu krizin sonucunda Türkiye yıkılmalı ve toprakları bize ilhak olmalı."

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