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Rus uzmanlar: Türkiye, bölgesel güç haline dönüştü

23.07.2021 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus uzmanlar, Türkiye'nin uluslararası alanda önemli rol oynadığını ve bölgesel güç haline dönüştüğünü belirtti.

Rus uzmanlar: Türkiye, bölgesel güç haline dönüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ne bağlı Güncel Uluslararası Sorunlar Enstitüsünde "Rusya ve Türkiye: Dün, Bugün, Yarın" konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Güncel Uluslararası Sorunlar Enstitüsü Müdürü Oleg Karpoviç, Rusya ve Türkiye'nin arasındaki ilişkilerinin önemine işaret ederek, "Türkiye, son dönemde, uluslararası alanda önemli rol oynuyor. Bu nedenle, Rusya ve Türkiye arasındaki etkileşim, uluslararası ilişkilerde önemli gündem haline geldi." dedi.

Karpoviç, Türkiye'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya'da önemli rol oynamaya başladığını belirtti.

"TÜRKİYE, SON 5 YILDA BÖLGEDE KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ"

Rusya'daki Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Amur Gadjiyev, Türkiye'nin dış siyasetine değerlendirerek, "Türkiye'nin bölgesel ve küresel siyasetteki statüsü değişti. Türkiye, bölgesel gündemin oluşturulmasında yer alarak, bölgesel dönüşüm süreçlerine katıldı." diye konuştu.

Türkiye'nin yabancı ülkelerle ilişkilerinde değişikliklerin yaşandığına dikkati çeken Gadjiyev, Türk dış siyasetinin "pragmatik" yönde ilerlediğini söyledi.

Gadjiyev, Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda hareket ettiğinin altını çizerek, "Türkiye, son 5 yılda bölgedeki konumunu güçlendirdi ve komşu ülkeler üzerinde etkisini artırdı." ifadesini kullandı.

Rusya ve Türkiye'nin Suriye, Libya, Karabağ meseleleri çözümünde girişimlerde bulunduğuna dikkati çeken Gadjiyev, ikili ilişkilerin "stratejik" düzeyde olduğunu anımsattı.

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"ERDOĞAN, GÜÇLÜ LİDER"

Güncel Uluslararası Sorunlar Enstitüsü Avrasya Araştırmalar Merkezi Başkanı Ali Mustafabeyli de Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişiminin önemini vurgulayarak, "İki ülke arasındaki etkileşim zorluklara rağmen sürdürülüyor." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygı duyduğunu dile getiren Mustafabeyli, "Erdoğan, güçlü lider. Erdoğan, bağımsız şekilde hareket etmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Avrupa-Asya Kültür Merkezi Başkanı Radik Amirov, Türkiye'nin Rusya için önemli ortak olduğuna işaret ederek, "Jeopolitik açıdan Türkiye önemlidir. Türklerle bazı benzer ve farklı noktalarımız var." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye
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