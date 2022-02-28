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Rus yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na indi! Yunan hava sahasına giremedi

28.02.2022 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna işgaline başlamasının ardından Avrupa Birliği, Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almıştı. Türk hava sahasından geçerek İtalya’nın Verona kentine gitmekte olan bir Rus Aeroflot Havayolları'na ait yolcu uçağı ise, Yunanistan'ın hava sahasına girmesine müsaade etmemesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Rus yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na indi! Yunan hava sahasına giremedi

Aeroflot Havayolları'nın Moskova’dan havalanarak İtalya’nın Verona şehrine giden yolcu uçağının Yunan hava sahasına girişine izin verilmedi.

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SINIRDA TUR ATTI

SU-7236 sefer sayılı Boeing-737 tipi yolcu uçağı, bir süre Türkiye-Yunanistan sınırında tur atmak zorunda kaldı.

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Gerekli iznin verilmemesi üzerine Rus yolcu uçağı İstanbul’a yöneldi.

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Uçak saat 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı. Uçağın yakıt ikmalinin ardından yolcularla birlikte yeniden Moskova’ya dönmek üzere havalanması bekleniyor.(İHA)

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HAVA SAHASI KAPATILMIŞTI

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna işgaline başlamasının ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyentüm AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldıklarını açıklamıştı. Yasağın oligarkların özel jetlerini de kapsadığı belirtilmişti. AB'nin yanı sıra İngiltere de hava sahasını kapatma kararı almıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Yunanistan
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