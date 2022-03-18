HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ruslar Instagram yasağına "Rossgram" ile çözüm buldu! 28 Mart'ta piyasaya çıkacak

Ruslar Instagram yasağına "Rossgram" ile çözüm buldu! 28 Mart'ta piyasaya çıkacak

18.03.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ruslar, Meta'ya ait Instagram'ın Rusya'da yasaklanmasının ardından çözüm arayışına girerken, Rus geliştiriciler Rossgram adlı Instagram'a çok benzeyen bir uygulamayı piyasaya sürmek için geri sayıma başladı. Instagram klonu Rossgram, 28 Mart'ta piyasaya çıkacak.

Ruslar Instagram yasağına "Rossgram" ile çözüm buldu! 28 Mart'ta piyasaya çıkacak

Rusya-Ukrayna savaşına dair sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Rusya geçtiğimiz günlerde Instagram'ı ülkede yasaklamıştı. Böylece ülkedeki Rus vatandaşlarının Instagram'a erişimi kesilmişti.

RUSYA'DA INSTAGRAM GİTTİ AMA ROSSGRAM GELİYOR

Rus teknoloji girişimcileri, Instagram'ın bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olmak için Instagram'ın klon uygulaması olacak Rossgram'ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Rossgram-3

Web sitesine göre, Rossgram 28 Mart'ta piyasaya sürülecek ve bazı içerikler için ücretli erişim gibi ek işlevlere sahip olacak. Rossgram'ın renk şeması ve düzeni ise Instagram'a benzerlik gösterecek.

"ZATEN HAZIRDIK" MESAJI

Girişimin halkla ilişkiler direktörü Alexander Zobov, sosyal ağında "Ortağım Kirill Filimonov ve geliştirici grubumuz bu olaylara zaten hazırdı ve yurttaşlarımız tarafından sevilen popüler bir sosyal ağın Rus analogunu oluşturma fırsatını kaçırmamaya karar verdiler." dedi.

Rusya'da Instagram tamamen kapatıldı! Fenomenler takipçileriyle ağlayarak vedalaştıRusya'da Instagram tamamen kapatıldı! Fenomenler takipçileriyle ağlayarak vedalaştı

Instagram'ın Rusya'da yasaklandığı haberini aldıktan sonra tam anlamıyla perişan olan ve hatta ağlayan birçok Rus fenomenin Rossgram'ın piyasaya sürülmesini memnuniyetle karşılaması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Harry Potter'ın denediğine yakın! İşte ödenmesi gereken bedeliHarry Potter'ın denediğine yakın! İşte ödenmesi gereken bedeli
Rusya'dan Bosna Hersek'e tehdit: Ukrayna örneğinde beklentimizi gösterdikRusya'dan Bosna Hersek'e tehdit: Ukrayna örneğinde beklentimizi gösterdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e teklif: 2 şehri önerdiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e teklif: 2 şehri önerdi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rusya Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Türk futboluna büyük şok!

Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Türk futboluna büyük şok!

Barcelona hırsını alamadı! Maç sonunda Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldılar...

Barcelona hırsını alamadı! Maç sonunda Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldılar...

İngilizlerden flaş iddia: Rus ordusu durdu

İngilizlerden flaş iddia: Rus ordusu durdu

Öğrencilerin sır ölümü! Atılan konuma gittiler, sonrası korkunç

Öğrencilerin sır ölümü! Atılan konuma gittiler, sonrası korkunç

Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet'te değişiklik: Bölge sistemi getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet'te değişiklik: Bölge sistemi getirildi

Valilikten Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu!

Valilikten Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.