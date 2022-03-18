Ruslar Instagram yasağına "Rossgram" ile çözüm buldu! 28 Mart'ta piyasaya çıkacak

Rusya-Ukrayna savaşına dair sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Rusya geçtiğimiz günlerde Instagram'ı ülkede yasaklamıştı. Böylece ülkedeki Rus vatandaşlarının Instagram'a erişimi kesilmişti.

RUSYA'DA INSTAGRAM GİTTİ AMA ROSSGRAM GELİYOR

Rus teknoloji girişimcileri, Instagram'ın bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olmak için Instagram'ın klon uygulaması olacak Rossgram'ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Web sitesine göre, Rossgram 28 Mart'ta piyasaya sürülecek ve bazı içerikler için ücretli erişim gibi ek işlevlere sahip olacak. Rossgram'ın renk şeması ve düzeni ise Instagram'a benzerlik gösterecek.

"ZATEN HAZIRDIK" MESAJI

Girişimin halkla ilişkiler direktörü Alexander Zobov, sosyal ağında "Ortağım Kirill Filimonov ve geliştirici grubumuz bu olaylara zaten hazırdı ve yurttaşlarımız tarafından sevilen popüler bir sosyal ağın Rus analogunu oluşturma fırsatını kaçırmamaya karar verdiler." dedi.

Instagram'ın Rusya'da yasaklandığı haberini aldıktan sonra tam anlamıyla perişan olan ve hatta ağlayan birçok Rus fenomenin Rossgram'ın piyasaya sürülmesini memnuniyetle karşılaması bekleniyor.

