Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Manavgat Liman Başkanı tutuklandı! Rüşvet paraları görüntülendi

Manavgat’ta su sporları işletmeciliği yapan Ş.Ö., aldığı yeni teknenin tescil ve kayıt işlemleri için Manavgat Liman Başkanlığına başvurdu. Manavgat Liman Başkanı İ.E.B., Ş.Ö.’den iddiaya göre işlemlerinin hızlanması için 3 bin euro istedi. Liman başkanının teklifini kabul eden Ş.Ö., liman başkanlığından çıktıktan sonra Manavgat Adliyesine giderek şikayette bulundu.

JANDARMA SUÇÜSTÜ YAPTI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma KOM Şube, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Seri numaraları alınmış 3 bin euro, tekne sahibi Ş.Ö. tarafından Manavgat Liman Başkanlığındaki odasında Liman Başkanı İ.E.B.’ye teslim edildi. Tekne sahibinin odadan çıkmasının ardından odaya giren jandarma ekipleri, çekmecede daha önce seri numaraları alınan 3 bin euroyu ele geçirdi. Manavgat Liman Başkanı, rüşvet almak suçundan gözaltına alındı. Geceyi Merkez Jandarma Karakolunda geçiren İ.E.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkartılan İ.E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Rüşvet aldığı iddia edilen Manavgat Liman Başkanı İ.E.B’nin odasında jandarma tarafından yapılan arama çalışmalarının ise görüntüleri ortaya çıktı. İ.E.B.’nin çekmecesinden seri numaraları önceden belirlenmiş 3 adet 100’lük, 54 adet 50’lik euro çıktı.



