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  4. Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD’ye iletti

Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD’ye iletti

21.04.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD'ye bildirdi. Amerikalı diplomatlara Rusya’yı terk etmeleri için 21 Mayıs’a kadar süre verildi.

Rusya, 10 Amerikalı diplomatı sınır dışı etme kararını nota ile ABD’ye iletti

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman’ın Bakanlığa çağrılarak ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 10 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair nota verildiği belirtildi.

Diplomatların 21 Mayıs’a kadar Rusya topraklarını terk etmeleri istendiği kaydedilen açıklamada, “Bu tedbir, Amerikan tarafının Washington’da Rus Büyükelçiliğinde ve New York’ta Rus Konsolosluğunda çalışanları temelsiz bir şekilde ‘istenmeyen kişi’ olarak ilan etmek suretiyle gösterdiği düşmanca eylemlere misillemedir.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, ABD’nin aldığı son kararlara karşılık yakın gelecekte daha yeni adımlar atılacağı da vurgulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan’da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamış, ABD Hazine Bakanlığı da Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımlar açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 16 Nisan'da ABD'nin yeni yaptırımlarına karşı kararlar alındığını, bu kararlar çerçevesinde mütekabiliyet gereği 10 Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceğini, aralarında eski ve yeni devlet görevlilerinin bulunduğu 8 ABD vatandaşına da ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurmuştu. (AA)

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Rusya

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