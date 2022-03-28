Rusya bölgeyi terk etti: Hiç Rus askeri yok

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken Rus askerlerinin Çernobil bölgesinden ayrıldığı açıklandı. Slavutıç Belediye Başkanı Yurgi Fomiçev, "Kasabayı araştırdılar ve bugün de bölgeyi terk ettiler. Şuan da kasabada hiç Rus askeri yok” ifadelerini kullandı.

"HİÇ RUS ASKERİ YOK"

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ediyor. Rus ordularının, Ukrayna’nın Çernobil bölgesinde bulunan Slavutıç kasabasını ele geçirmesinin ardından Slavutıç Belediye Başkanı Yurgi Fomiçev’den yeni bir açıklama geldi. Fomiçev, Rus ordusunun bölgeden ayrıldığını belirterek, “Rus askerleri, Çernobil’de yapmayı düşündükleri işi tamamladılar. Kasabayı araştırdılar ve bugün de bölgeyi terk ettiler. Şuan da kasabada hiç Rus askeri yok” ifadelerini kullandı.

"ÜLTİMATOM ALDIK"

Çernobil'de bulunan Slavutıç kasabası dün günün erken saatlerinde Rusya ordusunun kontrolüne geçmiş, Slavutıç Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, kasabanın Rusya tarafından işgal edildiğini açıklamıştı. Fomiçev, “3 gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldık. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduk. Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında" demişti.

Kaynak: İHA

