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Rusya böyle duyurdu: ‘Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz’

08.06.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tüm dünya tarafından yakından takip edilirken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan dikkat çeken bir Türkiye açıklaması geldi. Türkiye ile Rusya ilişkileri hakkında konuşan Zaharova “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya böyle duyurdu: ‘Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz’

Türkiye – Rusya ilişkileri hakkında Rus cephesinden önemli bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğini geliştirme niyeti yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını bildirdi.

Zaharova, haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye’de yeni hükümetin Rusya ve ABD ile dengeli ilişkiler yürütmesini bekleyip beklemediğine ilişkin bir soruyu cevaplayan Zaharova, her şeyden önce Türkiye’nin seçilmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Ankara'nın, Rusya ile iki ülkenin halklarının temel çıkarlarını karşılayan, karşılıklı yarar sağlayan, çok yönlü işbirliğini geliştirmeye devam etme niyetinde olduğu” yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını belirtti.

Sözcü Zaharova, "Böyle yapıcı bir tutumu memnuniyetle karşılıyoruz. Kendi payımıza böyle ikili bir anlayışın uygulanmasını teşvik edeceğiz ve ortaya çıkması gereken sonuçları takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

AA

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