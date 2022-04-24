HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya büyükelçisinden çarpıcı açıklama: Amerika tarafından abluka altındayız

Rusya büyükelçisinden çarpıcı açıklama: Amerika tarafından abluka altındayız

24.04.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Bank Of Amerika tarafından New York ve Houston konsolosluklarının banka hesaplarının kapatıldığını belirterek, Amerikan kurumları tarafından abluka altında olduklarını söyledi.

Rusya büyükelçisinden çarpıcı açıklama: Amerika tarafından abluka altındayız

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımları sürerken, ABD’deki Rus konsolosluklarının banka hesaplarının kapatıldığı açıklandı.

"HESAPLARIMIZ KAPATILDI"

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Bank Of Amerika tarafından New York ve Houston konsolosluklarının banka hesaplarının dondurulduğunu duyurarak, "Büyükelçiliğimiz ABD devlet kurumları tarafından abluka altında. Houston ve New York’taki iki başkonsolosluğumuzun hesapları Bank of America tarafından kapatıldı" dedi.

adw

"ÇALIŞANLAR TEHDİTLER ALIYOR"

Büyükelçi Antonov,"Büyükelçilik çalışanları yazılı ve telefon üzerinden tehditler alıyor. Bir zamanlar büyükelçilikten çıkışlar bile engellendi. Çok sayıda gösteri yapıldı. Vandalizm eylemleri gerçekleşti ve insanların üzerine boya döküldü" ifadelerini kullandı.
Antonov ayrıca, bu eylemlerin Washington yönetiminin Rus karşıtı politikalarının bir sonucu olduğunu söyledi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna sadece başlangıç! Putin'in işgal listesindeki bir sonraki ülke...Ukrayna sadece başlangıç! Putin'in işgal listesindeki bir sonraki ülke...
Muğla'da dudak uçuklatan vurgun! 'Süperstar' gözaltına alındıMuğla'da dudak uçuklatan vurgun! 'Süperstar' gözaltına alındı
Korkunç görüntüler! Babasıyla babaannesini darbedip sosyal medyada paylaştıKorkunç görüntüler! Babasıyla babaannesini darbedip sosyal medyada paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Tarifi sır gibi saklanıyor! Günlük kazancı 27 bin lira

Tarifi sır gibi saklanıyor! Günlük kazancı 27 bin lira

Süper mini altına çorap giyip...

Süper mini altına çorap giyip...

Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama

Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler Kabine toplantısında

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler Kabine toplantısında

Skandal 'Türkiye' provokasyonu!

Skandal 'Türkiye' provokasyonu!

İlginizi Çekebilir

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Mucize olarak isimlendirildiler! “Sürekli sarılıyormuş gibi”

Mucize olarak isimlendirildiler! “Sürekli sarılıyormuş gibi”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.