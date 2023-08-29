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Rusya’da askeri helikopter düştü: 3 ölü

29.08.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) ait askeri helikopter düştü. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya’da askeri helikopter düştü: 3 ölü

Çelyabinsk Bölge Valisi Aleksey Teksler, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Çelyabinsk’in Sosnovsky bölgesindeki Krasnoye Poly yakınlarında bir Mi-8 tipi helikopter düştü. Helikopter, FSB’ye aitti. Bölge sakinlerinden yaralanan olmadı ve yerleşim yerlerinde hasar görülmedi. Özel servisler bölgede çalışıyor, onlara gerekli yardımı sağlıyoruz. İlk bilgilere göre helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

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Kaynak: DHA

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