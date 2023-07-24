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Rusya'da isyan başlatıp dünya gündemine bomba gibi düşmüşlerdi! Sibirya'da Wagner Grubu'nun toplu mezarları bulundu...

24.07.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da başlattığı isyan sonrası dünya gündemine bomba gibi düşen Yevgeniy Prigojin, isyan Belarus'un araya girmesiyle sonlandırmıştı. İsyan sonrası Prigojin ve Wagner Grubu'nun akıbeti merak ediliyordu. Rusya'nın başkenti Moskova'ya 3250 mil uzaklıktaki Sibirya'da Wagner'in toplu mezarları görüntülendi. Görüntülerde 50'den fazla mezar olduğu ve birçoğunun tüttüğü görüldü.

Rusya'da isyan başlatıp dünya gündemine bomba gibi düşmüşlerdi! Sibirya'da Wagner Grubu'nun toplu mezarları bulundu...

Prigojin önderliğinde Wagner paralı asker grubunun düzenlediği kalkışma sonrası tüm gözler Rusya'ya çevrilmişti. Haziran ayının sonuna doğru gerçekleşen kalkışma sonrası Putin'in rejimi hakkında önemli zayıflıkların olduğu birçok otorite tarafından ifade edilmişti. Wagner'in başından Prigojin alınmış ve farklı bir kişi göreve getirilmişti.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde iki yerel gazeteci Wagner askerlerine ait olduğu bilinen toplu mezarları görüntüledi.

60'TAN FAZLA MEZAR TESPİT EDİLDİ

Wagner askerlerinin tüten cesetleri Sibirya'nın Irtkusk'taki bir arazide iki yerel gazeteci tarafından bulundu.

Moskova'ya yaklaşık 3250 mil mesafede bulunan bir kasabada kaydedilen korkunç görüntülerde 60'tan fazla mezar olduğu aktarıldı.

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CESETLER ÇÜRÜMÜŞ...

İzleyenlerin kanını donduran görüntülerde açık mezarlardaki cesetlerin çürüdüğü fark edildi. Ayrıca birçok mezarın haçlarla işaretlendiği ve çelenklerle süslendiği görüldü.

Çiçeklerde bulunan Wagner renklerinden askerlerin Wagner Grubu'na bağlı olduğuna kanaat getirildi.

Öte yandan toplu mezarın henüz bir kısmı bulunduğuna yönelik bir iddia daha ortaya atıldı. Bölgede daha fazla cesedin olabileceğinden şüpheleniliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Wagner Grubu

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