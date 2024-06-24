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Rusya’da kanlı saldırı: Savaş evimize geldi! Çatışma çıktı, sokakta cansız bedenler olduğu görüldü... Arkasında IŞİD mi var?

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.06.2024 07:49
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Rusya'nın Dağıstan bölgesinde peş peşe silahlı saldırılar gerçekleşti. Önce bir polis noktasını hedef alan şahıslar ardından sinagog ve kiliseye saldırdı. Olaylarda aralarında polislerinde olduğu en az 15 kişi hayatını kaybederken, çıkan çatışmada 6 saldırgan öldürüldü. Avrupa medyasına yansıyan haberlerde, saldırıların arkasında IŞİD terör örgütünün olduğu öne sürüldü. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, "Savaş evimize geldi." dedi.

Rusya’da kanlı saldırı: Savaş evimize geldi! Çatışma çıktı, sokakta cansız bedenler olduğu görüldü... Arkasında IŞİD mi var?

Rusya İçişleri Bakanlığı Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimlikleri tespit edilemeyen kişiler tarafından peş peşe saldırılar düzenlendiği açıklandı. Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, Mahaçkale şehrindeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden polislerin sayısının 15'i geçtiğini belirtti.

Melikov, Telegram kanalından, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞ EVİMİZE GELDİ"

Bunun bir "terör saldırısı" olduğunu kaydeden Melikov, "Bunun arkasında kimin olduğunu ve bu saldırıları organize edenlerin neyi hedeflediklerini biliyoruz. Savaş evimize geldi." dedi.

EN AZ 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Melikov, Dağıstan polisinin saldırıları düzenleyenlere karşı koyduğunu ifade ederek, "Benzeri görüşlmemiş bu terör saldırısında 15'ten fazla kişi yaşamını yitirdi. Onlar, silah elinde Dağıstan'daki barış ve huzuru koruyordu. Ölenlerin arasında bir papaz dahil birkaç sivil de bulunuyor." diye konuştu.

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Mahaçkale ve Derbent kentlerinde terörle mücadele operasyonunun aktif aşamasının tamamlandığı bildiren Melikov, "Saldırıları düzenleyen 6 militan etkisiz hale getirildi. Dış güçler tarafından hazırlanan tüm oyunların ve terör hücrelerinin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek. Durum, devletin kurumları tarafından kontrol altında bulunuyor." dedi.

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Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, saldırıların terör eylemi olarak değerlendirildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Derbent'teki sinagogda yangın çıktığı görüldü. Derbent'teki sinagogda saldırı sonucu çıkan yangının da söndürüldüğü belirtildi.

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OLAY

Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenledikleri bildirilmişti. Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı belirtilmişti.

Ekran Alıntısı

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Çatışma sonrası sinagogda yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bölge yetkilileri ve soruşturma komitesi üyelerinin de yer aldığı bir ekip kriz masası oluşturdu. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından bölgeye uzmanlar gönderilirken, saldırganların kimliklerinin tespit edilerek yakalanmaları için bölgede çalışma başlatıldığı aktarıldı.

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KONSER SALONU SALDIRISINDA 143 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Rusya'nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, salondaki çalışmaların sonlandırıldığını açıklamıştı.

Korkunç saldırı sonucunda 143 kişi hayatını kaybetmişti.

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AVRUPA MEDYASI IŞİD DEDİ

Avrupa medyasına yansıyan haberlerde, saldırıların arkasında IŞİD terör örgütünün olduğu öne sürüldü. Öte yandan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Mart ayında bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında en az 133 kişi hayatını kaybetmiş, 140'tan fazla kişi de yaralanmıştı. IŞİD'in üstlendiği saldırının ardından Rusya'da ulusal yas ilan etmişti.

Express


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