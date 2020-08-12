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Rusya’da savaş uçağının tekerleği koptu

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2020 10:51 | Son Güncelleme

Rusya’da iniş takımlarındaki bir tekerleği kopan savaş uçağı havaalanına acil iniş yaptığı sırada büyük korku yaşandı.

Rusya’nın Perm Bölgesi’nde Rusya Hava Kuvvetleri’ne bağlı MİG-31 tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında pilot inişe hazırlanırken iniş takımlarındaki tekerleklerden birinin kopması üzerine büyük panik yaşandı. Bolshoye Savino şehrinde bulunan Perm Uluslararası Havaalanı’na bilgi verilerek pilot acil iniş için harekete geçti.

Havaalanında yapılan hazırlık ve güvenlik önlemlerinin ardından savaş uçağı iniş denemesi yaptı. Pilot uçağı paraşüt açarak indirirken tekerleklerden biri kopan uçağın iniş takımlarından yere sürtünme sırasında alevler çıktı. Savaş uçağı büyük zorluklarla indirilirken uçağın pilotu dahil olaydan kimse zarar görmedi. Uçak, sorunun giderilmesi için Perm’da bulunan askeri hava üssüne götürülürken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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