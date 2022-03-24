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  4. Rusya'dan ABD'ye misilleme! 'İstenmeyen kişi' listesi sunuldu

Rusya'dan ABD'ye misilleme! 'İstenmeyen kişi' listesi sunuldu

24.03.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken BM’deki Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karşılık olarak Moskova yönetiminden hamle geldi. Rusya, ABD’ye nota vererek “İstenmeyen kişi” listesini sundu. Açıklamanın sonunda ABD’nin bu gibi düşmanca girişimlerine sert yanıt verileceği belirtildi.

Rusya'dan ABD'ye misilleme! 'İstenmeyen kişi' listesi sunuldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde 1 ay geride kaldı. Batı'dan Rusya'ya yönelik hamleler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın BM’deki Rus diplomatlarının sınır dışı edilmesine Moskova yönetiminden karşılık geldi. Rusya, ABD’ye nota vererek “İstenmeyen kişi” listesini sundu.

RUSYA'DAN MİSİLLEME GELDİ

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD), New York’taki BM Daimi Temsilciliği’nde çalışan 12 Rus diplomatı sınır dışı etti. ABD’nin bu kararının ardından Rusya’dan da misilleme gelerek ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden üst düzey bir diplomat çağırıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada çağırılan ABD’li diplomata nota verildiği belirtilerek, “23 Mart'ta ABD'nin Moskova'daki diplomatik misyonunun Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan üst düzey diplomatına, Washington tarafından Rusya’nın New York’taki Daimi Temsilciliği’nde görevli diplomatların sınırdışı edilmesine karşılık olarak ‘istenmeyen kişi’ ilan edilen ve sınır dışı edilecek olan Amerikan diplomatik çalışanlarının listesini içeren nota sunuldu” denildi.

Açıklamanın sonunda ABD’nin bu gibi düşmanca girişimlerine sert yanıt verileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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