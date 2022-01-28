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  4. ABD tarih vererek BM'ye çağrıda bulunmuştu! Rusya'dan tepki

ABD tarih vererek BM'ye çağrıda bulunmuştu! Rusya'dan tepki

28.01.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün tırmanırken ABD’den yapılan açıklamalar da dünya gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik eylemleri sebebiyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ni 31 Ocak’ta toplantı yapmaya çağırmıştı. ABD’nin bu çağrısına Rusya’dan tepki gecikmedi. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyansky, “Umarım meslektaşlarım böyle bir şeyi desteklemezler.” dedi.

ABD tarih vererek BM'ye çağrıda bulunmuştu! Rusya'dan tepki

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor. ABD, Rusya’nın, Ukrayna’ya dönük eylemlerinin görüşülmesi için 31 Ocak’ta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne toplantı çağrısında bulundu. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitry Polyanskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir Güvenlik Konseyi üyesinin uluslararası düzene tehdit olarak kendi temelsiz iddialarını ve varsayımlarını başka birinden tartışmayı teklif ettiği başka bir olay hatırlamıyorum. Umarım BM Güvenlik Konseyi’ndeki meslektaşlarım böyle bir şeyi desteklemezler" dedi.

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ABD'DEN BM GÜVENLİK KONSEYİNE TOPLANTI ÇAĞRISI

ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki krizi görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini toplantıya çağırmıştı.

TARİH VERDİLER

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, yaptığı açıklamada, ''Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditkar davranışı ve Rus birliklerinin Ukrayna sınırına ve Belarus'a yığılması üzerine'' BMGK'yi 31 Ocak Pazartesi toplantıya çağırdıklarını duyurmuştu.

Avrupa'ya ve küresel barış ve güvenliğe tehdit karşısında tansiyonu diplomasi yoluyla düşürmeye çalıştıklarını belirten Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nin diplomasi için çok önemli bir yer olduğunu söylemişti. (AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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